Gli smartphone OPPO a basso costo si presentano come una scelta ideale per molti consumatori in cerca di dispositivi accessibili senza compromettere le prestazioni. Con una vasta gamma di modelli disponibili, è fondamentale individuare i migliori smartphone OPPO economici che possano garantire un buon rapporto qualità-prezzo. In questo articolo, esploreremo tre opzioni interessanti per il 2025.

Oppo reno 12 fs 5g

Tra le proposte più interessanti, spicca l’OPPO Reno 12 FS, un dispositivo di fascia media lanciato nel 2024 al prezzo di 399,99 Euro. Attualmente, su Amazon, è possibile trovarlo con uno sconto del 26%, portando il prezzo finale a soli 297 Euro. Questo smartphone è equipaggiato con un chip MediaTek Dimensity 6300, che include una CPU Octa-Core e una GPU Mali-G57 MC2, affiancato da 12 GB di RAM e da un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz. La batteria, da 5.000 mAh, supporta la ricarica rapida a 45 W, garantendo una buona autonomia. Le fotocamere sono un altro punto forte del dispositivo, con un obiettivo principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP, rendendolo adatto per diverse situazioni fotografiche.

Oppo reno 12 f 5g

Proseguendo nella nostra selezione, troviamo l’OPPO Reno 12 F 5G, considerato il “fratello minore” del modello precedente. Attualmente, il dispositivo è in offerta su Amazon, con un ribasso del 32% che porta il prezzo da 279,99 Euro a 189 Euro. Nonostante le differenze di prezzo, le specifiche tecniche rimangono simili. Infatti, il SoC è lo stesso, così come il display, la batteria e le fotocamere. L’unica variazione riguarda la RAM, che scende a 8 GB, e lo storage, che è di 256 GB. Questo modello rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo di qualità a un prezzo inferiore.

Oppo a40

Infine, nella fascia entry-level, troviamo l’OPPO A40, un dispositivo di base che si distingue per il suo prezzo contenuto. Attualmente, su Amazon, è disponibile con uno sconto del 25%, passando da un prezzo consigliato di 159,99 Euro a 119,99 Euro. Questo smartphone offre una batteria capiente da 5.100 mAh e un ampio schermo IPS LCD da 6,67 pollici, con un refresh rate di 90 Hz. La scheda tecnica include 4 GB di RAM, espandibili via software fino a 8 GB, e uno storage di 128 GB, alimentato da un chip Snapdragon 6s Gen1. Per quanto riguarda le fotocamere, il dispositivo presenta una configurazione posteriore doppia con un sensore principale da 50 MP e una selfie-camera da 5 MP, rendendolo adatto per l’uso quotidiano.

Questi modelli di smartphone OPPO offrono una soluzione accessibile per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo contenuto, rispondendo alle esigenze di una vasta gamma di consumatori nel 2025.