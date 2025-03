Il bagno rappresenta uno degli ambienti più cruciali della nostra abitazione, specialmente quando si desidera ritagliarsi un momento di privacy e relax, magari immergendosi in una vasca di acqua calda durante i rigidi mesi invernali. Tuttavia, questo spazio può anche rivelarsi un habitat favorevole per germi potenzialmente dannosi.

Un batterio da tenere d’occhio

Un batterio di particolare interesse che può annidarsi nei bagni è la Serratia marcescens, un microrganismo gram negativo appartenente al gruppo degli Enterobatteri. Questo batterio è noto per la produzione di una melma di colore rosa, simile a muffa, che può ricoprire le piastrelle, il lavabo e la vasca, così come gli scarichi e le cuciture delle tende da doccia.

Affinità per l’umidità e il sapone

La Serratia marcescens è attratta dall’umidità e ha una predilezione per il sapone, il principale prodotto utilizzato per la pulizia del corpo. La ragione di questa affinità risiede nella composizione dei detergenti, che contengono grassi di origine vegetale, e in passato anche animale, che costituiscono una fonte nutrizionale per i microrganismi.

Storia della scoperta

La scoperta di questo batterio risale al 1819, quando il farmacista Bartolomeo Bizio ne estrasse un campione a Padova da una polenta che, dopo alcuni giorni in un ambiente umido, aveva assunto un colore rosso sangue.

Rischi per la salute

In quanto patogeno, la Serratia marcescens può causare piccole epidemie, come documentato in alcuni ospedali dove i distributori di sapone non venivano disinfettati adeguatamente. È importante sottolineare che questo batterio rappresenta un rischio soltanto per le persone con un sistema immunitario compromesso, ad esempio a causa di malattie come l’AIDS o a seguito di interventi chirurgici. Per chi gode di buona salute, la presenza di questo batterio è generalmente innocua. Tuttavia, le macchie rosa che produce possono risultare antiestetiche, motivo per cui gli esperti raccomandano di intervenire tempestivamente per limitare la sua diffusione all’interno della casa.

Come rimuovere le macchie

Per rimuovere le macchie, è sufficiente pulire le piastrelle interessate con aceto per circa dieci minuti e poi risciacquare con acqua. È fondamentale notare che queste macchie non devono essere confuse con quelle provocate da funghi, che presentano una struttura e una resistenza completamente diverse.