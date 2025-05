Se siete in cerca di un’alternativa ai MacBook, il Samsung Galaxy Book5 360 rappresenta un’opzione interessante, soprattutto per coloro che desiderano utilizzare Windows 11 e Copilot+. Questo notebook è attualmente in promozione durante la Amazon Tech Week, rendendolo un’occasione da non perdere.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Book5 360 è disponibile esclusivamente su Amazon, dove viene venduto e spedito con disponibilità immediata. Attualmente, il portatile è in sconto del 18%, il che significa che il prezzo è stato ridotto a 1.399 euro, rispetto al prezzo precedente di 1.699 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi cerca un dispositivo potente e versatile.

Caratteristiche tecniche del notebook

Il Samsung Galaxy Book5 360 si distingue per un hardware di alta qualità. Il notebook è equipaggiato con un display AMOLED touchscreen da 15,6 pollici, che offre una resa dei colori eccezionale. A supporto di questo schermo, troviamo il processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La configurazione è completata dalla presenza della S Pen e dalla licenza di Windows 11 Home, rendendo questo dispositivo pronto all’uso per qualsiasi esigenza professionale o di intrattenimento. Da notare che si tratta della versione italiana, disponibile in un elegante colore Grigio.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera risparmiare sulle spese di spedizione, l’iscrizione ad Amazon Prime è una soluzione ideale. I nuovi iscritti possono approfittare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli studenti, in particolare, hanno la possibilità di ottenere 90 giorni gratis. Iscrivendosi a Prime, si accede a numerosi vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’iscrizione ancora più allettante.

Il Samsung Galaxy Book5 360 rappresenta dunque una scelta valida per chi cerca un notebook potente e versatile, con l’opportunità di approfittare di offerte esclusive su Amazon.