Everyeye.it, noto portale dedicato alla tecnologia, ha avviato una selezione per reclutare newser e articolisti freelance da inserire nel proprio team editoriale. Questa iniziativa, lanciata nel mese di marzo 2025, mira a potenziare l’offerta informativa della sezione Tech, garantendo contenuti sempre più aggiornati e di qualità.

Posizioni disponibili e requisiti

L’azienda è alla ricerca di due figure professionali, entrambe in modalità freelance. La prima posizione è rivolta a un autore di notizie con specializzazione in tecnologia e consumer, disponibile a lavorare dalle 17:00 in poi durante la settimana e in qualsiasi orario durante il weekend. La seconda figura richiesta è un articolista che possa partecipare a eventi stampa, sia a Milano che all’estero, per testare prodotti in anteprima e redigere contenuti in base alle esperienze vissute.

Per coloro che desiderano candidarsi come autori di notizie, è necessario inviare almeno cinque esempi di articoli, ciascuno di almeno 250 parole, specificando la fonte utilizzata e i tempi di scrittura. Gli articoli devono essere originali e non pubblicati altrove. Per la posizione di articolista, invece, si richiedono almeno due articoli di prova, ognuno di almeno 5000 caratteri. Anche in questo caso, i testi devono essere completamente originali e pertinenti al settore tecnologico.

Modalità di candidatura e informazioni aggiuntive

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo email jobs@everyeye.it. È fondamentale che ogni candidatura sia corredata dagli articoli di prova, poiché le domande prive di tali contenuti verranno automaticamente escluse. Le condizioni economiche legate alle collaborazioni verranno discusse in privato con i candidati selezionati.

Si segnala che, a causa dell’elevato numero di candidature ricevute, non è garantita una risposta immediata a tutti i partecipanti. Pertanto, i candidati sono invitati a pazientare in attesa di un riscontro.

Questa opportunità rappresenta una chance interessante per chi desidera entrare nel mondo del giornalismo tecnologico e contribuire attivamente alla crescita di un’importante testata del settore.