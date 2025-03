I ritardi nella tabella di marcia degli aggiornamenti di Apple continuano a susseguirsi, creando preoccupazione tra gli utenti e gli esperti del settore. Secondo il noto giornalista Mark Gurman, nella sua newsletter Power On, una funzionalità attesa in iOS 19 è stata posticipata a iOS 20, un cambiamento significativo che ha attratto l’attenzione dei fan della tecnologia.

Funzionalità di Siri in iOS 19

La funzionalità in questione riguarda una nuova versione di Siri, progettata utilizzando modelli linguistici avanzati, inizialmente prevista per l’aggiornamento iOS 19.4. Tuttavia, si prevede che questa innovazione non sarà disponibile prima del 2026, quando sarà lanciato iOS 20.

Informazioni da Bloomberg

Le informazioni provenienti da Bloomberg indicano che Apple non presenterà il nuovo Siri durante la WWDC 2025, evento programmato per il mese di giugno di quest’anno. Questo sviluppo suggerisce che l’assistente virtuale non sarà incluso nemmeno nell’aggiornamento iOS 19.4, atteso per marzo o aprile 2026. Alcuni ingegneri dell’azienda di Cupertino sembrano convinti che questa revisione significativa di Siri non verrà rilasciata fino al debutto di iOS 20.

Reazioni sui social media

La notizia ha suscitato reazioni negative sui social media, con molti utenti che criticano Apple per il ritardo, sottolineando come la compagnia sia in ritardo rispetto a OpenAI nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Questo confronto con altre aziende del settore evidenzia le sfide che Apple deve affrontare per rimanere competitiva.

Novità in arrivo con iOS 19

Nonostante i ritardi, ci sono comunque delle novità in arrivo con iOS 19. Secondo Gurman, Apple prevede di introdurre modifiche all’architettura di base di Siri, consentendo all’assistente personale di gestire richieste più complesse e avanzate. Questo potrebbe rappresentare un passo avanti significativo, anche se non nella misura inizialmente attesa.

Interfaccia grafica per l’app fotocamera

In aggiunta, secondo le ultime indiscrezioni, iOS 19 dovrebbe anche presentare una nuova interfaccia grafica per l’app fotocamera. La presentazione ufficiale di queste novità è prevista per il prossimo mese di giugno durante la WWDC, un evento che attirerà l’attenzione di sviluppatori e appassionati di tecnologia.