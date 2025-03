Recentemente, si è fatto un passo significativo nel settore delle telecomunicazioni italiane con l’introduzione della fibra ottica al 100% da parte di Open Fiber. Questo operatore sta espandendo il suo piano, portando la connessione di nuova generazione in un altro comune, che si distingue per essere tra i pionieri nel dire addio alle reti in rame.

Il comune pioniere della fibra

Il comune in questione è Monte San Biagio, situato nella provincia di Latina. Questo centro è stato selezionato come uno dei primi cinque in Italia, da Nord a Sud, a beneficiare del progetto “100% Fibra Vera” di Open Fiber.

Infrastruttura e tecnologia FTTH

Open Fiber ha annunciato che la sua infrastruttura ha raggiunto 2.442 unità, tra cui abitazioni, aziende, uffici pubblici e scuole a Monte San Biagio. L’implementazione della tecnologia FTTH (Fiber To The Home) consente di fornire velocità superiori a 1 Gigabit al secondo, garantendo così una connessione di alta qualità per i residenti.

Opportunità per i cittadini

In aggiunta, i cittadini di Monte San Biagio che decideranno di attivare la connessione con uno degli operatori partner di Open Fiber entro il 30 Giugno 2025 avranno l’opportunità di ricevere un voucher del valore di 100 Euro. Questo voucher potrà essere convertito in buoni regalo Amazon, gift card Mediaworld o buoni carburante.

Il ruolo della fibra ottica nel futuro

Paola Martinez, responsabile degli Affari istituzionali territoriali di Open Fiber, ha dichiarato: “Con questa iniziativa vogliamo contribuire al progressivo spegnimento delle reti in rame, dimostrando il ruolo cruciale della fibra ottica nello sviluppo delle comunità, soprattutto quelle lontane dai grandi centri urbani. La transizione verso le reti FTTH sta procedendo più lentamente del previsto: senza un intervento normativo mirato, lo spegnimento definitivo del rame rischia di avvenire ben oltre gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’Italia e dall’UE, compromettendo gli sforzi e gli investimenti tecnologici del Paese per la trasformazione digitale ed ecologica“.

Verso un futuro connettivo

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il futuro della connettività in Italia, con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture e migliorare l’accesso a internet per le comunità locali.