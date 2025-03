Qualche giorno fa, su queste pagine, si è discusso dell’estensione della fibra ottica FTTH e FWA di Open Fiber. Oggi, 15 gennaio 2025, l’operatore ha comunicato un ulteriore passo avanti con l’espansione della 100% Fibra Vera in un nuovo comune.

Comune interessato

Il comune interessato è Boretto, situato in provincia di Reggio Emilia. Questo comune è stato selezionato tra i primi cinque centri italiani, da Nord a Sud, per un’iniziativa che ha come obiettivo principale la dismissione delle infrastrutture in rame, sostituendole con soluzioni più moderne e performanti.

Rete in fibra ottica

Open Fiber ha realizzato una rete in fibra ottica che raggiunge ben 2850 civici, includendo abitazioni, aziende, uffici pubblici e scuole. Questi utenti potranno così beneficiare di velocità di connessione superiori a 1 Gigabit al secondo, un traguardo significativo per la connettività locale.

Progetto “100% Fibra Vera”

Con il progetto “100% Fibra Vera”, Open Fiber intende ridurre al minimo i tempi di attivazione, permettendo agli utenti di accedere rapidamente a una rete di ultima generazione e alle massime velocità disponibili.

Obiettivi aziendali

Paola Martinez, responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, ha dichiarato: “Uno degli obiettivi principali dell’azienda è contribuire al progressivo spegnimento del rame, in linea con le direttive di connettività Gigabit stabilite dall’Italia e dall’Unione Europea. Il progetto che stiamo attuando a Boretto ci consente di perseguire le nostre mission aziendali, accelerando la transizione verso la fibra ottica e annullando il digital divide. La rete FTTH è innovativa ed ecologica, garantendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, le stesse opportunità di accesso a Internet e ai servizi digitali avanzati, disponibili nelle grandi città.”

Importanza dello sviluppo

Questo sviluppo rappresenta un passo importante non solo per Boretto, ma anche per il progresso della connettività in tutta la regione, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi digitali per tutti i cittadini.