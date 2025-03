A poche ore dalla presentazione del nuovo Mac Studio, avvenuta il 10 marzo 2025, la società di Cupertino ha svelato le diverse configurazioni del suo ultimo computer. Il modello, equipaggiato con i potentissimi chip M4 Max e M3 Ultra, offre una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni utente.

Configurazioni personalizzabili del mac studio

Accedendo al configuratore presente sul sito ufficiale di Apple, gli utenti possono personalizzare il Mac Studio secondo le proprie necessità. Tra le configurazioni disponibili, spicca quella con il M3 Ultra, dotato di una CPU a 32 core, una GPU a 80 core e un Neural Engine sempre a 32 core. Questa versione, con 512GB di memoria unificata e un SSD da 16TB, raggiunge un prezzo di 17.724 Euro, un investimento significativo per i professionisti del settore.

Costi degli upgrade per l’ssd

Il costo per l’upgrade dell’SSD è particolarmente elevato: per passare da un modello standard da 1TB a uno da 16TB, è previsto un sovrapprezzo di 5.570 Euro. Anche le opzioni intermedie presentano costi notevoli: l’upgrade a un SSD da 8TB comporta un aumento di 2.750 Euro, mentre per un SSD da 4TB si aggiungono 1.250 Euro e per uno da 2TB il sovrapprezzo è di 500 Euro.

Prezzi della memoria ram

Per quanto riguarda la memoria RAM, per ottenere 256GB di RAM è necessario un supplemento di 2.000 Euro, mentre per 512GB di memoria unificata il prezzo richiesto sale a 5.000 Euro. Queste cifre evidenziano come Apple posizioni il suo nuovo Mac Studio come una soluzione premium, rivolta a professionisti e creativi che necessitano di prestazioni elevate.

Differenze di prezzo tra le configurazioni

Infine, la differenza di prezzo tra le varie configurazioni dell’M3 Ultra è significativa. Tra il modello con CPU a 28 core, GPU a 60 core e Neural Engine a 32 core e quello con CPU a 32 core, GPU a 80 core e Neural Engine sempre a 32 core, si registrano 1.875 Euro di differenza. Questa gamma di opzioni permette agli utenti di scegliere la configurazione più adatta alle loro esigenze, riflettendo la versatilità e la potenza del nuovo Mac Studio.