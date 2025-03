A pochi giorni dal lancio ufficiale del nuovo iPad Air, avvenuto il 12 aprile 2025, Apple ha svelato i nuovi Mac Studio equipaggiati con il chip M4 Max e il processore M3 Ultra. Questi dispositivi promettono prestazioni straordinarie, con un incremento fino a 2,6 volte rispetto al precedente M1 Ultra, oltre a una connettività avanzata grazie alla tecnologia Thunderbolt 5.

Caratteristiche del nuovo Mac Studio

Il nuovo Mac Studio si distingue per la sua connettività Thunderbolt 4, che offre una maggiore velocità di trasferimento dati. È disponibile con un massimo di 512 GB di memoria unificata e fino a 16 TB di spazio di archiviazione, un significativo passo avanti per i computer Apple dotati di chip Silicon. Queste specifiche lo rendono particolarmente adatto per professionisti che necessitano di elevate prestazioni in ambito creativo e lavorativo.

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, ha dichiarato che “il nuovo Mac Studio è il Mac più potente mai realizzato”. Secondo Ternus, la versione con M4 Max risponde perfettamente alle esigenze di video editor, sviluppatori, programmatori, fotografi e creativi, grazie alla sua CPU a 16 core, una GPU che può arrivare fino a 40 core e una larghezza di banda di memoria unificata che supera i 500 GB al secondo.

Prestazioni e capacità del M3 Ultra

Anche la versione con il M3 Ultra è progettata per gestire carichi di lavoro impegnativi. Questo chip è in grado di supportare una CPU fino a 32 core, garantendo prestazioni elevate per un’intera giornata lavorativa, con un incremento del 50% rispetto ai chip Ultra precedenti. La GPU, che può raggiungere gli 80 core, è accompagnata da un Neural Engine a 32 core, il quale consente di eseguire applicazioni di intelligenza artificiale anche in locale, ottimizzando ulteriormente le prestazioni.

Queste innovazioni tecniche rendono i nuovi Mac Studio strumenti ideali per chi lavora in settori ad alta intensità di calcolo e creatività, come la produzione video e lo sviluppo software. La capacità di gestire simultaneamente più applicazioni e flussi di lavoro complessi rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti professionali.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, il Mac Studio con M4 Max ha un costo di partenza di 2549 euro per il modello con 32 GB di RAM e SSD da 512 GB. La variante dotata di M3 Ultra, con 96 GB di memoria unificata e un SSD da 1 terabyte, è disponibile a 5099 euro. Queste cifre posizionano i nuovi Mac Studio come dispositivi premium, destinati a un pubblico di professionisti che richiedono il massimo delle prestazioni dai loro strumenti di lavoro.