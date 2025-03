Non ci sarà un arrivo immediato nei negozi per la Founders Edition della NVIDIA GeForce RTX 5070. Secondo un recente rapporto, NVIDIA ha deciso di posticipare il lancio della scheda grafica, comunicando la notizia tramite email a vari giornalisti e rivenditori.

Ritardo nel lancio della RTX 5070

Andreas Schilling, redattore di Hardware Luxx, ha condiviso su Twitter che NVIDIA lo ha avvisato poco prima della revoca dell’embargo sulle recensioni della RTX 5070. In base a quanto riferito, la RTX 5070 Founders Edition sarà disponibile solo a partire dalla fine di marzo 2025. Questa notizia rappresenta un duro colpo per i tanti appassionati che attendevano con ansia il rilascio della GPU, e non è chiaro se il rinvio influenzerà anche il lancio delle edizioni AIB (Add-In Board).

Arrivo delle GPU Radeon RX 9070

Nel frattempo, il 6 marzo 2025 segnerà l’arrivo delle GPU Radeon RX 9070 XT e RX 9070, con le recensioni attese per oggi. Queste schede grafiche saranno disponibili a un prezzo di 599 dollari per la RX 9070 XT e 549 dollari per la RX 9070.

Problemi di disponibilità delle schede RTX 50

La comunità dei videogiocatori e degli utenti spera che la situazione riguardante la disponibilità delle schede della serie RTX 50 migliori, poiché attualmente è difficile reperirle a causa di problemi di fornitura. Questo ha favorito il fenomeno degli scalper, che hanno approfittato dell’esiguo numero di unità disponibili sul mercato.