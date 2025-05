Acquistare un tablet Apple a un prezzo vantaggioso è ora possibile grazie alle promozioni attive su Amazon. Gli utenti interessati possono approfittare di sconti significativi su alcuni modelli di iPad Air, che offrono prestazioni elevate e design accattivante.

Apple iPad Air 11” con chip M3 (256GB)

Il primo modello in offerta è l’Apple iPad Air da 11 pollici, dotato del potente chip Apple Silicon M3 e di un display Liquid Retina. La versione in promozione presenta una memoria interna da 256 GB con connettività Wi-Fi. Attualmente, questo modello è disponibile con un sconto del 6% rispetto al prezzo di listino di 849 euro, permettendo di acquistarlo a soli 799 euro. La varietà di colori disponibile rende questo dispositivo ancora più attraente per i consumatori.

Apple iPad Air 11” con chip M3 (128GB)

Un’altra offerta interessante riguarda l’Apple iPad Air con chip M3, ma con una memoria interna ridotta a 128 GB. Anche questo modello presenta le stesse caratteristiche tecniche dell’altra versione, con l’unica differenza rappresentata dalla capacità di archiviazione. Le quattro colorazioni disponibili sono attualmente scontate del 7%, con un prezzo che scende da 719 euro a soli 699 euro. Questo rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo potente a un costo contenuto.

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione sui propri acquisti su Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime è un’opzione vantaggiosa. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti hanno diritto a 90 giorni gratuiti. L’iscrizione a Prime offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a una vasta gamma di film e serie su Prime Video e giochi senza costi aggiuntivi su Prime Gaming. Inoltre, Amazon propone tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittare di queste offerte consente di esplorare una varietà di contenuti e servizi.