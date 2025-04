Nella notte del 2 maggio 2025, Apple ha ufficialmente ripubblicato l’aggiornamento di watchOS 11.4 per gli utenti di Apple Watch, dopo il suo temporaneo ritiro avvenuto nei giorni precedenti. Questa nuova versione del sistema operativo, installabile tramite l’app Watch su iPhone e via OTA, promette di migliorare l’esperienza utente e introdurre alcune funzionalità innovative.

Novità di watchos 11.4

L’aggiornamento di watchOS 11.4 si presenta come un intervento minore rispetto ai recenti aggiornamenti di iOS 18.4 e macOS 15.4, ma offre comunque novità significative. Tra le principali innovazioni c’è la compatibilità con i robot aspirapolvere che supportano il protocollo Matter. Gli utenti ora possono aggiungere questi dispositivi all’app Home, integrandoli in scene e automazioni, e controllarli tramite Siri. Questa funzionalità rappresenta un passo avanti nell’ecosistema smart home di Apple, migliorando l’interazione tra i vari dispositivi.

In aggiunta, l’aggiornamento introduce una nuova opzione per la sveglia, che consente di bypassare la modalità silenziosa, garantendo che lo smartwatch emetta suoni anche quando è impostato in silenzioso. Questa modifica è particolarmente utile per gli utenti che potrebbero perdere chiamate o notifiche importanti a causa della modalità silenziosa attivata.

Risoluzione di bug e miglioramenti di sicurezza

Apple ha anche affrontato alcuni problemi noti con questa versione. Tra le correzioni più rilevanti, è stato risolto un difetto che impediva la selezione corretta dei volti per i quadranti dell’orologio. Come consuetudine, l’aggiornamento include una serie di bug fix e miglioramenti della sicurezza, elementi fondamentali per garantire un utilizzo sicuro e fluido del dispositivo.

L’azienda di Cupertino sottolinea l’importanza di mantenere aggiornati i propri dispositivi, non solo per sfruttare le nuove funzionalità, ma anche per proteggere gli utenti da potenziali vulnerabilità. Con l’introduzione di watchOS 11.4, Apple continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire un software sempre più sicuro e funzionale.

L’aggiornamento è ora disponibile per tutti gli utenti di Apple Watch, che possono procedere all’installazione tramite l’app Watch sul proprio iPhone. Con questa nuova release, Apple si conferma ancora una volta leader nel settore della tecnologia indossabile, offrendo ai propri utenti strumenti sempre più avanzati per la gestione della vita quotidiana.