State considerando l’acquisto di un nuovo televisore a un prezzo accessibile e desiderate anche un smartwatch? Se questa è la vostra situazione, potreste essere interessati a una promozione attualmente disponibile presso Unieuro. Acquistando uno Smart TV della marca Hisense, si ha la possibilità di ricevere uno smartwatch in omaggio.

Dettagli dell’offerta

Il televisore smart Hisense 32A5NQ è attualmente in vendita al prezzo di 229,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato per questo modello è di 319,90 euro. Questa offerta è parte della campagna “Le Sorprese di Primavera”, attiva fino al 17 aprile 2025.

Informazioni sulla promozione

Nell’ambito di questa promozione, acquistando un televisore presente nel volantino, si ha diritto a ricevere uno smartwatch Ioplee in omaggio. Per maggiori informazioni riguardo all’iniziativa promozionale e al relativo regolamento, è possibile visitare il sito web di Unieuro. Per ricevere lo smartwatch, basta aggiungere il televisore al carrello, e il dispositivo verrà automaticamente incluso (il valore consigliato dello smartwatch è di 39,99 euro).

Caratteristiche del televisore

Il televisore Hisense al centro di questa offerta è dotato di un display QLED da 32 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo utilizzato è VIDAA, il che significa che supporta le principali applicazioni di intrattenimento.

Ulteriori dettagli disponibili

Se desiderate ulteriori dettagli sul televisore smart Hisense 32A5NQ, il portale ufficiale di Unieuro è a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie.