È emerso un nuovo allerta di sicurezza per gli utenti di Google Chrome, dopo che i ricercatori hanno segnalato un attacco informatico che ha colpito circa 3,2 milioni di persone. Questo attacco è stato facilitato da estensioni malevole, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei dati degli utenti.

Estensioni compromesse da disinstallare

I ricercatori hanno identificato diverse estensioni pericolose che dovrebbero essere immediatamente rimosse dai browser degli utenti. Le estensioni da disinstallare includono:

Blipshot (one click full page screenshots)

Emojis – Emoji Keyboard

WAToolkit

Color Changer for YouTube

Video Effects for YouTube and Audio Enhancer

Themes for Chrome and YouTube™ Picture in Picture

Mike Adblock für Chrome | Chrome-Werbeblocker

Page Refresh

Wistia Video Downloader

Super Dark Mode

Emoji Keyboard Emojis for Chrome

Adblocker for Chrome – NoAds

Adblock for You

Adblock for Chrome

Nimble Capture

KProxy

Queste estensioni, se installate, possono compromettere la sicurezza degli utenti. Esse possono raccogliere informazioni sensibili come credenziali di accesso, dati personali e anche informazioni bancarie. I malintenzionati dietro a questi attacchi potrebbero dirottare il traffico web verso siti fraudolenti o inondare gli utenti di annunci pubblicitari per generare profitti illeciti.

Consigli per la sicurezza degli utenti

Gli esperti di sicurezza raccomandano vivamente agli utenti di Google Chrome di installare solo estensioni sviluppate da fonti affidabili e verificate. È importante diffidare di quelle estensioni che promettono funzionalità aggiuntive a pagamento, in quanto potrebbero nascondere intenti malevoli.

In aggiunta, gli utenti sono invitati a monitorare attentamente le attività sospette sui propri account e a cambiare le password nel caso in cui vengano rilevati accessi non autorizzati. Queste misure possono aiutare a proteggere le informazioni personali e a prevenire possibili furti di identità o frodi online.

Per rimanere al sicuro, è fondamentale mantenere una vigilanza costante sul proprio browser e sulle estensioni installate, garantendo così una navigazione più sicura e protetta.