Durante il Mobile World Congress 2025, attualmente in svolgimento a Barcellona, la nota azienda asiatica Oppo ha svelato la propria strategia riguardante l’intelligenza artificiale, introducendo diverse nuove funzionalità per i suoi smartphone. Tra le innovazioni presentate spiccano l’AI Call Translator e l’AI VoiceScribe, strumenti progettati per migliorare l’esperienza degli utenti.

Oppo ha inoltre annunciato un impegno costante nel rilasciare aggiornamenti mensili dedicati all’intelligenza artificiale, garantendo così un’evoluzione continua delle sue tecnologie.

Ampliamento delle funzionalità AI

Nell’ambito della sua presentazione, Oppo ha comunicato l’intenzione di ampliare l’integrazione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google nei propri dispositivi. In particolare, la nuova versione di Gemini sarà in grado di interagire direttamente con le applicazioni native di Oppo. Le due aziende stanno collaborando attivamente per portare la versione 2.0 di Gemini sugli smartphone, un passo significativo verso un utilizzo più fluido e integrato dell’intelligenza artificiale.

Focus sulla sicurezza e privacy

Per garantire la massima sicurezza e privacy degli utenti, Oppo ha deciso di adottare il Private Computing Cloud, una tecnologia sviluppata in collaborazione con Google Cloud attraverso il sistema Confidential Computing. Questa scelta evidenzia l’importanza che l’azienda attribuisce alla protezione dei dati personali e alla sicurezza nell’uso delle funzionalità AI.

Ricerca e sviluppo nell’intelligenza artificiale

Oppo sta concentrando i propri sforzi di ricerca e sviluppo su tre aree fondamentali: AI Productivity, AI Creativity e AI Imaging. L’obiettivo è quello di integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti, rendendo le tecnologie più accessibili e utili.

Funzionalità innovative presentate

Tra le numerose funzionalità AI presentate, l’AI Call Translator si distingue per la sua capacità di interpretare le conversazioni telefoniche in diverse lingue in tempo reale. L’AI VoiceScribe offre invece una sintesi vocale versatile per le chiamate, mentre l’AI Search consente una ricerca intelligente delle informazioni. Inoltre, l’AI Studio fornisce strumenti avanzati per la creazione e modifica di contenuti multimediali, e l’AI Call Summary è in grado di riassumere automaticamente le conversazioni telefoniche.

Oppo continua a spingere i confini dell’innovazione tecnologica, mirando a rendere l’intelligenza artificiale un elemento fondamentale per ogni utente.