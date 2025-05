L’aumento delle royalties che Spotify riconoscerà ai musicisti nel 2024 potrebbe portare a un incremento dei prezzi degli abbonamenti. Secondo quanto riportato dal Financial Times, dal primo Giugno 2025 i costi per le sottoscrizioni premium nei paesi dell’Unione Europea subiranno un rialzo.

Possibile aumento degli abbonamenti

Le indiscrezioni suggeriscono che gli abbonamenti potrebbero aumentare di 1 Euro al mese. Attualmente, i prezzi per i vari piani di Spotify sono i seguenti:

Spotify Premium Individual: 10,99 Euro al mese

Spotify Premium Student: 5,99 Euro al mese

Spotify Premium Duo: 14,99 Euro al mese

Spotify Premium Family: 17,99 Euro al mese

Nuovi prezzi previsti

Se questa modifica venisse attuata, i nuovi prezzi sarebbero di 11,99 Euro al mese per il piano Premium individuale, 6,99 Euro per gli studenti, 15,99 Euro per il Premium Duo e 18,99 Euro per il Premium Family.

Adeguamenti in Benelux

A conferma di queste voci, sono arrivate notizie dal Benelux, dove a metà aprile 2025 Spotify ha già iniziato ad adeguare i propri prezzi per gli abbonamenti destinati a adulti e studenti. Anche in Belgio, Lussemburgo e Olanda si sono registrati aumenti per i piani Family e Duo.

Fattori influenzanti la decisione

Attualmente, Spotify non ha rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo a questo aumento, ma la decisione potrebbe essere influenzata da due fattori principali: da un lato, l’azienda nordeuropea potrebbe voler evitare di insoddisfare i clienti nordamericani, che hanno già affrontato un incremento dei prezzi; dall’altro, c’è l’intenzione di mantenere buoni rapporti con l’industria musicale, che mira a ottenere maggiori profitti dalle piattaforme di streaming.

Lancio del nuovo piano Spotify Pro

Non si può escludere che questo aumento di prezzo coincida con il lancio del nuovo piano Spotify Pro, che promette di offrire audio Hi-Res in formato lossless, un’innovazione attesa da molti utenti appassionati di musica.