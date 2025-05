Nelle ultime ore, Bill Gates è tornato al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni incisive nei confronti di Elon Musk. L’ex CEO di Microsoft ha rivelato che, nei prossimi venti anni, desidera ridurre il suo patrimonio a quasi zero, nonostante attualmente possieda una fortuna di 114 miliardi di dollari.

La donazione alla fondazione Gates

In un post sul suo blog ufficiale, il cofondatore di Microsoft ha comunicato la sua intenzione di donare il 99% della sua ricchezza alla Bill & Melinda Gates Foundation. Questa fondazione, creata insieme alla moglie, si dedica a combattere le malattie globali e a promuovere la salute e l’istruzione nei paesi più vulnerabili. Gates ha annunciato che la fondazione chiuderà definitivamente nel 2045, ma prima di quella data si prefigge l’obiettivo di spendere l’intero capitale in beneficenza. “La fondazione spenderà più di 200 miliardi di dollari tra oggi e il 2045, anche se la cifra esatta dipenderà dai mercati e dall’inflazione”, ha scritto Gates.

Motivazioni dietro la decisione

La decisione di Gates è motivata dall’urgenza crescente di affrontare le sfide globali. Negli anni, la fondazione ha conseguito risultati significativi nella lotta contro l’HIV, l’AIDS, la malaria, la tubercolosi e la poliomielite. In un passaggio del suo post, Gates ha affermato: “La gente potrà dire molte cose su di me quando morirò, ma non voglio che una di queste sia: ‘è morto da uomo ricco’. Ci sono troppi problemi urgenti da risolvere per restare attaccato a risorse che potrebbero aiutare gli altri”.

Impegno verso il bene comune

Nonostante la sua generosa iniziativa, Gates ha sottolineato che continuerà a vivere in modo confortevole. Questo gesto esemplare dimostra un impegno verso il bene comune e una volontà di utilizzare la propria fortuna per migliorare le condizioni di vita di molte persone nel mondo.