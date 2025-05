Acquistare un computer da gaming pre-assemblato a un prezzo inferiore a quello di una PlayStation 5 Pro è ora possibile, grazie a un’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Gli appassionati di videogiochi devono affrettarsi, poiché i pezzi in promozione stanno andando a ruba.

Il prodotto in questione è l’ACTINA PBM, un computer da gaming di alta qualità realizzato da un marchio rinomato. Attualmente, è in vendita a soli 715 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo precedente. Questo modello è disponibile con spedizione immediata, direttamente da Amazon, e rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca prestazioni elevate a un costo contenuto.

All’interno di un elegante case nero dotato di pannello trasparente, il computer è equipaggiato con un potente processore Intel Core i5-13400F, supportato da 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica, una Nvidia GeForce RTX 4060, è ideale per chi gioca su schermi Full HD, offrendo prestazioni eccellenti e compatibilità con tecnologie avanzate come il DLSS di ultima generazione. Inoltre, il sistema è alimentato da un alimentatore da 650W, sufficiente per garantire un funzionamento stabile e performante dell’intera configurazione.

Per coloro che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale.

Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un computer da gaming potente e conveniente, con un’ampia gamma di vantaggi aggiuntivi offerti da Amazon.