Dopo la semifinale di ritorno che ha visto l’Inter affrontare il Barcellona, conclusasi il 26 aprile 2025 con la straordinaria qualificazione dei nerazzurri alla finale di Champions League, stasera si svolgerà un’altra attesa sfida nel torneo europeo. Il 27 aprile 2025, alle ore 21, il Parco dei Principi di Parigi diventerà il palcoscenico di un incontro cruciale tra il Paris Saint Germain e l’Arsenal.

Le squadre in campo

Nella gara di andata, i francesi hanno avuto la meglio, portandosi in vantaggio con un punteggio di 1-0. Tuttavia, l’Arsenal si presenta come una squadra determinata e combattiva, pronta a riscattarsi dopo aver perso la Premier League. I Gunners, infatti, hanno già dimostrato il loro valore, eliminando sorprendentemente il Real Madrid di Carlo Ancelotti nei turni precedenti della Champions League.

Dettagli della partita

La partita di stasera sarà visibile in diretta su Amazon Prime Video, che offrirà un ampio prepartita condotto da Giulia Mizzoni, affiancata da diversi esperti del settore. Al termine del match, ci sarà uno speciale highlight show per rivivere tutte le emozioni della due giorni di Champions League, inclusi i gol e le interviste con i protagonisti. La squadra che uscirà vincente da questo confronto affronterà l’Inter a Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.

Probabili formazioni PSG vs Arsenal

Per quanto riguarda le formazioni, il Paris Saint Germain si schiererà con un 4-3-3, con Gianluigi Donnarumma tra i pali; in difesa, Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; a centrocampo, il trio formato da Ruiz, Vitinha e Neves; mentre in attacco ci saranno Doue, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. L’allenatore della squadra parigina è Luis Enrique.

Dall’altro lato, l’Arsenal adotterà anch’esso un modulo 4-3-3, con David Raya in porta; la linea difensiva composta da Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior e Lewis-Skelly; a centrocampo, Martin Ødegaard, Declan Rice e Asier Illarramendi; mentre in attacco ci saranno Bukayo Saka, Leandro Trossard e Gabriel Martinelli. La squadra è guidata dal tecnico Mikel Arteta.

Attesa per l’incontro

Con entrambe le squadre pronte a dare il massimo, l’attesa per questo incontro è palpabile, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire chi avrà la meglio e si guadagnerà un posto in finale.