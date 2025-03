Cercate un televisore 4K di alta qualità a un prezzo accessibile, perfetto per il gaming? Le Smart TV LG attualmente in offerta su Amazon potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

Lg 43qned80t6a

La LG 43QNED80T6A è un modello di televisore dotato di uno schermo QNED da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Tra le sue funzionalità spiccano il supporto per Alexa e la modalità Game Optimizer, ideali per i videogiocatori. Questo modello include anche altoparlanti da 20W e la modalità Filmmaker per un’esperienza visiva ottimale. Attualmente, è disponibile un coupon che offre uno sconto di 17,35 euro, consentendo di acquistare la TV a soli 382 euro.

Lg 43nano81t6a

Un’altra opzione interessante è la LG 43NANO81T6A, parte della serie NanoCell, lanciata nel 2024. Questo televisore da 43 pollici presenta una risoluzione 4K Ultra HD, un potente processore a5 Gen 7 e supporto per l’HDR10 Pro. Utilizzando un coupon da 39,85 euro, è possibile acquistare questo prodotto, spedito direttamente da Amazon, a soli 339 euro.

