Le estinzioni di massa hanno rappresentato eventi cruciali nella storia evolutiva della vita sulla Terra, alterando in maniera significativa il destino di numerose specie. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione di generazioni di paleontologi e geologi, impegnati nell’identificazione delle cause che hanno portato all’estinzione di così tanti organismi. Recentemente, un gruppo di astronomi provenienti dallUniversità di Alicante e dalla Keele University ha pubblicato un articolo nella rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il quale potrebbe rivoluzionare le nostre conoscenze in merito.

Le cause delle estinzioni di massa

Secondo i risultati di questo studio, due delle più significative estinzioni nella storia della Terra, quella del Devoniano e dell’Ordoviciano, sarebbero state causate da esplosioni stellari, note come supernove. Questi eventi catastrofici avrebbero avuto un impatto indiretto sulla composizione dell’atmosfera terrestre, influenzando le condizioni climatiche dell’epoca. Il dottor Nick Wright, uno degli autori principali della ricerca, ha dichiarato: “Le esplosioni di supernova sono tra le più energetiche dell’Universo. Se una stella massiccia dovesse oggi esplodere come supernova vicino alla Terra, i risultati sarebbero devastanti per la vita sulla Terra. Questa ricerca suggerisce che questo potrebbe essere già accaduto.”

L’estinzione dell’Ordoviciano, avvenuta circa 445 milioni di anni fa, portò alla scomparsa di oltre il 60% delle specie allora esistenti. D’altra parte, l’estinzione del Devoniano, che si verificò circa 370 milioni di anni fa, annientò circa il 70% di tutti gli organismi, aprendo la strada alla comparsa di nuove famiglie di organismi che avrebbero successivamente colonizzato i primi ecosistemi terrestri e marini.

Analisi delle supernove

Per avvalorare la loro teoria, i ricercatori hanno condotto un’analisi dettagliata dell’età e della posizione delle supernove più vicine alla Terra. Hanno scoperto che alcune di queste esplosioni potrebbero essersi verificate nello stesso periodo delle due estinzioni di massa, suggerendo un legame tra questi eventi cosmici e l’evoluzione della vita sul nostro pianeta. Questa scoperta offre una nuova prospettiva sulle dinamiche che hanno influenzato la biodiversità nel corso dei millenni.

Fortunatamente, attualmente solo due stelle vicine alla Terra, Antares e Betelgeuse, potrebbero esplodere come supernove nei prossimi milioni di anni, riducendo il rischio immediato per la vita terrestre. Tuttavia, la ricerca di queste connessioni tra eventi cosmici e l’evoluzione della vita continua a suscitare interesse e dibattito tra gli scienziati.

La cultura pop e le estinzioni di massa

In un curioso intreccio tra scienza e intrattenimento, il prossimo videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding 2, presenterà scenari ispirati a queste due grandi estinzioni di massa. Questo permetterà ai giocatori di esplorare tematiche legate a eventi storici e scientifici, stimolando un interesse maggiore verso la comprensione di questi fenomeni. Attraverso il medium videoludico, il pubblico avrà l’opportunità di approfondire le conoscenze su eventi che hanno plasmato la vita sulla Terra, rendendo la scienza accessibile e coinvolgente.