Vi è mai capitato di pensare di acquistare un paio di cuffie del rinomato marchio Sennheiser? Se la risposta è affermativa, ora è il momento ideale per approfittare di una serie di offerte disponibili su Amazon, valide nel mese di marzo 2025, che riguardano proprio i prodotti di questo prestigioso brand.

Sennheiser accentum plus

Per chi cerca cuffie chiuse e wireless, le Sennheiser Accentum Plus rappresentano una scelta eccellente. Questi dispositivi sono dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrido e garantiscono un’autonomia straordinaria di 50 ore. Attualmente, sia la versione bianca che quella nera sono disponibili con uno sconto del 12%, riducendo il prezzo a soli 149 euro. Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera un’esperienza sonora di alta qualità senza compromessi.

Sennheiser hd 620s

Se invece preferite cuffie chiuse cablate, le Sennheiser HD 620S sono perfette per soddisfare le esigenze degli audiofili. Questi modelli offrono una qualità del suono eccezionale e sono particolarmente apprezzati per la loro resa audio. Attualmente, è possibile acquistarle con uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino di 349 euro, portando il costo a soli 269 euro. Un’offerta imperdibile per chi desidera un suono di livello superiore.

Sennheiser accentum true wireless

Per gli amanti degli auricolari Bluetooth, le Sennheiser Accentum True Wireless sono una scelta di spicco. Questi auricolari offrono una durata della batteria di 28 ore, un’interfaccia tattile e sono dotati di doppio microfono per una qualità delle chiamate migliorata. Grazie a uno sconto del 29% rispetto al prezzo medio, possono essere acquistati al prezzo di 99 euro. Questa è un’ottima opportunità per chi cerca versatilità e qualità in un unico prodotto.

Se desiderate azzerare le spese di spedizione sui vostri acquisti Amazon, considerare l’iscrizione ad Amazon Prime potrebbe essere vantaggioso. I primi 30 giorni sono gratuiti, e se siete studenti, avrete diritto a 90 giorni gratis. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di accedere a tutti i vantaggi del programma Prime, che include film e serie TV su Prime Video, oltre a giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di queste offerte esclusive!