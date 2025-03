Il 12 marzo 2025, Apple arricchirà il proprio catalogo con il lancio del nuovo MacBook Air, equipaggiato con il potente chip M4. La notizia è stata anticipata nei giorni scorsi e ora, attraverso il sito ufficiale, la società ha confermato le specifiche e le date di disponibilità. Questo laptop sarà disponibile in due varianti di dimensioni: 13 e 15 pollici, mantenendo il design elegante e minimalista che ha caratterizzato i modelli precedenti.

Caratteristiche tecniche del Macbook air m4

Il nuovo MacBook Air si distingue per l’implementazione del chip M4, che promette prestazioni elevate e una migliore efficienza energetica. Nella versione base, il dispositivo è dotato di 16GB di RAM, ma i clienti hanno la possibilità di optare per un upgrade fino a 32GB, a seconda delle proprie necessità. Un altro aspetto interessante riguarda le porte, che passano da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 4, garantendo una connettività più veloce e versatile. La webcam ha subito un aggiornamento significativo, ora supportando la funzione Center Stage, che migliora l’esperienza delle videochiamate adattando il campo visivo in base ai movimenti degli utenti.

Prezzi e configurazioni disponibili

Per quanto riguarda i costi, il MacBook Air da 13 pollici parte da un prezzo di 1249 Euro, con una configurazione base che include un SSD da 256GB e 16GB di RAM. Coloro che desiderano una maggiore capacità di archiviazione e memoria possono scegliere una configurazione con 16GB di RAM e SSD da 512GB al prezzo di 1499 Euro. Per chi opta per una memoria unificata di 24GB e un SSD da 512GB, il costo sale a 1749 Euro.

Il modello da 15 pollici presenta prezzi che partono da 1549 Euro per la configurazione con 16GB di RAM e SSD da 256GB. Se si desidera la versione con 16GB di RAM e 512GB di SSD, il prezzo sarà di 1799 Euro. Infine, per chi preferisce 24GB di RAM insieme a un SSD da 512GB, il costo sarà di 2049 Euro.

Con queste nuove offerte, Apple continua a consolidare la propria posizione nel mercato dei laptop, puntando su innovazione e prestazioni elevate, confermando il proprio impegno nel fornire prodotti di alta qualità ai propri utenti.