Chi vive in una casa con problemi di copertura del segnale WiFi sa quanto possa essere frustrante non riuscire a navigare in modo fluido in ogni stanza. Per chi cerca una soluzione economica e funzionale, il sistema mesh rappresenta un’ottima alternativa. Attualmente, su Amazon è disponibile un’interessante offerta per il Linksys Velop MX12600, un dispositivo di rete che promette di risolvere questi inconvenienti.

Il Linksys Velop MX12600 è attualmente in promozione su Amazon, dove è possibile acquistarlo con uno sconto del 19% rispetto al prezzo medio di mercato. Il costo, originariamente fissato a 210 euro, è ora ridotto a soli 169 euro. Questa offerta è valida per un periodo limitato e il prodotto è disponibile con spedizione immediata, rendendolo una scelta pratica per chi desidera migliorare la propria connessione internet senza attendere troppo.

Il sistema mesh in questione è composto da tre satelliti di colore bianco, progettati per essere posizionati strategicamente in diverse aree della casa. La loro forma cilindrica permette un’installazione discreta ed efficace, garantendo che il segnale WiFi venga distribuito uniformemente in tutto l’appartamento. A differenza delle reti tradizionali, il sistema mesh mantiene una singola rete attiva, facilitando la connessione dei dispositivi senza interruzioni. Inoltre, supporta il WiFi 6 Tri-Band, offrendo la possibilità di connettersi anche sulla frequenza di 6GHz, garantendo così velocità elevate, a condizione che i dispositivi utilizzati siano compatibili.

Per gli studenti, Amazon offre un’opportunità imperdibile: la promozione Amazon Prime Student. Iscrivendosi, è possibile ottenere tre mesi di servizio gratuito, che include spedizioni Prime senza costi aggiuntivi, accesso a film e serie TV tramite Prime Video, giochi attraverso Prime Gaming e molto altro. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi desidera risparmiare e approfittare di una vasta gamma di servizi online.

Per chi desidera ulteriori informazioni sul Linksys Velop MX12600, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon e scoprire tutti i dettagli riguardanti le specifiche tecniche e le modalità di acquisto.