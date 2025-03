Avete intenzione di acquistare un paio di cuffie chiuse per un’esperienza musicale di alta qualità? Amazon offre attualmente alcune promozioni imperdibili, ma è bene affrettarsi poiché potrebbero concludersi a breve.

Sennheiser accentum wireless

Le Sennheiser Accentum Wireless rappresentano una scelta eccellente per chi cerca cuffie di alta gamma. Questi dispositivi sono dotati di una batteria che garantisce un’autonomia di ben 50 ore. Tra le loro caratteristiche spiccano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) e un audio di qualità superiore. Attualmente, grazie a uno sconto del 45% sul prezzo consigliato, è possibile acquistare le Sennheiser Accentum Wireless per soli 96 euro.

Srhythm nc35

Per coloro che desiderano un’opzione più economica senza compromettere la qualità, le cuffie Srhythm NC35 sono un’ottima alternativa. Questi auricolari, dotati di connettività Bluetooth 5.0, presentano un design leggero e una batteria che dura fino a 50 ore. Inoltre, sono equipaggiati con un microfono integrato. Attualmente, le Srhythm NC35 sono disponibili con uno sconto del 26% rispetto al prezzo medio di mercato. A questo si aggiunge un coupon che offre un ulteriore sconto del 30%, portando il prezzo finale a soli 33 euro.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni con una promozione speciale. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Iscriversi a Prime offre vantaggi come spedizioni rapide gratuite e accesso a una vasta gamma di film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti con Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte per TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Approfittate di queste opportunità!