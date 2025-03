Scorrendo l’ampia offerta di smartphone di Google, è possibile notare come la gamma Pixel si distingua per le sue prestazioni fotografiche. Nel 2025, tre modelli emergono per la loro capacità di catturare immagini di alta qualità, rendendoli scelte ideali per gli appassionati di fotografia.

Google pixel 9 pro

Il primo modello da considerare è il Google Pixel 9 Pro, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 949 Euro, rispetto ai 1199 Euro di listino. Questo smartphone top di gamma, lanciato nel 2025, si distingue per un comparto fotografico di altissimo livello. La fotocamera principale è da 50 megapixel con un’apertura di f/1.68, accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel (f/1.7) e un teleobiettivo da 48 megapixel che offre uno zoom ottico 5x con apertura f/2.8. La fotocamera frontale, ideale per i selfie, è da 42 megapixel. A supporto di queste caratteristiche, il dispositivo integra numerose funzioni di intelligenza artificiale avanzate, pensate per ottimizzare ulteriormente la qualità delle immagini scattate.

Google pixel 9

Un’altra opzione valida è il Google Pixel 9, disponibile su Amazon a 799 Euro invece di 999 Euro. Questo smartphone, parte della stessa linea del Pixel 9 Pro, offre una configurazione fotografica di tutto rispetto. La fotocamera posteriore è dotata di due lenti: una principale da 50 megapixel e una ultra grandangolare da 48 megapixel. Per quanto riguarda i selfie, la fotocamera frontale è da 10,5 megapixel con apertura f/2.2, permettendo di scattare immagini nitide e dettagliate.

Google pixel 8 pro

Infine, per coloro che cercano un’alternativa valida al top di gamma, il Google Pixel 8 Pro rappresenta una scelta eccellente. Attualmente in vendita su Amazon a 666,94 Euro, questo modello presenta una configurazione fotografica composta da una tripla fotocamera posteriore. La lente principale ha una risoluzione di 50 megapixel, mentre l’ultra grandangolare e il teleobiettivo sono entrambi da 48 megapixel. Anche in questo caso, la fotocamera frontale è da 42 megapixel, garantendo prestazioni fotografiche di alto livello.

Questi modelli della gamma Pixel dimostrano come Google continui a investire nella qualità fotografica dei suoi smartphone, offrendo opzioni per diversi budget e necessità.