Un documento recentemente declassificato dalla CIA ha riacceso l’interesse su una delle storie più inquietanti legate alla Guerra Fredda. Secondo quanto riportato, un evento accaduto tra il 1989 e il 1990 durante un’esercitazione militare in Siberia avrebbe visto coinvolti 23 soldati sovietici, i quali sarebbero stati trasformati in statue di pietra a seguito di un incontro con presunti esseri extraterrestri.

Incidente in Siberia

L’incidente, avvenuto in un’area remota della Siberia, avrebbe avuto inizio quando un disco volante fu abbattuto da un missile terra-aria. Dopo lo schianto, dal relitto si sarebbero manifestate cinque creature umanoidi con occhi neri e teste sproporzionate. Secondo la ricostruzione, queste entità si sarebbero unite in una sfera luminosa, emettendo un bagliore accecante e un ronzio inquietante, che avrebbe trasformato i soldati in veri e propri “pilastri di pietra”. Solo due dei militari presenti sarebbero riusciti a sopravvivere all’evento drammatico. I corpi pietrificati, insieme ai rottami del velivolo, vennero successivamente trasferiti in un laboratorio segreto nei pressi di Mosca. Qui, gli scienziati avrebbero scoperto che la struttura molecolare dei corpi era sorprendentemente simile a quella del calcare.

Commento dell’agente CIA

Il documento della CIA include anche il commento di un agente, il quale descrisse la scena come “un’orribile immagine di vendetta extraterrestre”. Questo agente ha sottolineato che se il rapporto fosse autentico, gli alieni avrebbero a disposizione tecnologie di gran lunga superiori a quelle conosciute dall’umanità.

Opinioni degli esperti

Mentre la storia ha ripreso piede nell’immaginario collettivo, esperti come l’ex agente Mike Baker mettono in guardia contro una possibile distorsione della verità. Baker suggerisce che la narrazione potrebbe essere il risultato di interpretazioni errate o esagerate nel tempo. Tuttavia, eventi e racconti di questo tipo continuano a sollevare interrogativi irrisolti. A tal proposito, è interessante notare che sono stati recentemente scoperti 50 UFO, alimentando ulteriormente la curiosità e il dibattito su questi fenomeni.