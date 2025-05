La corsa verso una presenza umana duratura sulla Luna ha compiuto un significativo progresso con il modulo HALO (Habitation and Logistics Outpost) della NASA, che attualmente si trova nella fase finale di preparazione presso la struttura di Northrop Grumman a Gilbert, in Arizona. Questo passo fondamentale segna un’importante tappa nel programma Artemis, volto a riportare gli astronauti sulla superficie lunare.

Il modulo, assemblato in Italia da Thales Alenia Space, ha fatto il suo ingresso negli Stati Uniti il 1° aprile 2025, pronto per ricevere gli ultimi ritocchi necessari prima del lancio verso l’orbita lunare. Durante l’evento celebrativo che si è svolto il 24 aprile 2025, i rappresentanti della NASA hanno evidenziato l’importanza cruciale di HALO, progettato per fornire supporto vitale, gestione dei dati e spazio di ricerca per gli astronauti che esploreranno il suolo lunare.

Le funzioni di HALO nel programma artemis

HALO rappresenterà il cuore pulsante del programma Artemis, essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza delle missioni lunari. Questo modulo non solo fornirà supporto vitale agli astronauti, ma fungerà anche da centro di comando per la gestione delle operazioni e dei dati. Gli ingegneri stanno attualmente lavorando intensamente per installare sistemi vitali, tra cui linee di propellente, connessioni elettriche, radiatori termici e computer di bordo, tutti progettati per resistere alle condizioni estreme dello spazio.

Un altro aspetto fondamentale del progetto è rappresentato da Lunar Link, il sistema di comunicazione europeo che garantirà collegamenti sicuri e affidabili tra la Luna e la Terra, facilitando così la comunicazione continua e il monitoraggio delle missioni lunari. La sinergia tra HALO e Lunar Link sarà determinante per il successo delle future esplorazioni spaziali.

Innovazioni tecnologiche e sviluppo del power and propulsion element

Parallelamente ai lavori su HALO, a Palo Alto si sta sviluppando il Power and Propulsion Element (PPE), un componente chiave per il Gateway lunare. Questo sistema, dotato di propulsione elettrica solare avanzata, offrirà una flessibilità senza precedenti, consentendo al Gateway di spostarsi tra diverse orbite lunari. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia spaziale, promettendo di migliorare notevolmente le capacità operative delle missioni future.

Il PPE, insieme a HALO, costituirà la spina dorsale delle operazioni lunari, permettendo alla NASA di esplorare e utilizzare il nostro satellite naturale come mai prima d’ora. Con l’avvicinarsi delle date di lancio, l’attenzione si concentra sulle ultime fasi di preparazione e sull’integrazione di questi sistemi all’avanguardia, che potrebbero segnare l’inizio di una nuova era nell’esplorazione spaziale.