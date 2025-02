A seguito degli ultimi sviluppi relativi alla numerazione dei canali televisivi sul digitale terrestre, la piattaforma televisiva nazionale continua a subire cambiamenti significativi. Le informazioni provengono dai colleghi di L’Italia in Digitale, che hanno monitorato attentamente la situazione.

Novità in sardegna

Le novità più recenti interessano la Sardegna, dove l’emittente Teleregione Live HD ha apportato modifiche al proprio logo. Nonostante il cambiamento visivo, il canale rimane sintonizzabile sulla posizione 88 della numerazione, mantenendo una risoluzione video di 1440×1080 pixel. Questo significa che gli spettatori non noteranno variazioni nella qualità delle immagini trasmesse, un aspetto fondamentale per garantire un’esperienza visiva ottimale.

Tuttavia, la programmazione di Teleregione Live HD ha subito delle variazioni. In alcune fasce orarie, il canale è trasmesso anche sulla numerazione 17, generalmente riservata a Canale Italia. È importante sottolineare che in questo caso la risoluzione utilizzata è quella standard (SD), differente dalla qualità HD normalmente offerta. Durante queste trasmissioni, l’emittente comunica agli spettatori che è possibile seguire il programma anche sulla posizione 88, per facilitare l’accesso ai contenuti.

Febbraio 2025 e sintonizzazione dei canali

Febbraio 2025 si sta rivelando un mese particolarmente dinamico per il panorama televisivo. Recentemente, è stata riportata la notizia riguardante l’arrivo di nuovi canali TV HD sul digitale terrestre, ampliando ulteriormente l’offerta per gli utenti. In questo contesto, è consigliabile effettuare la sintonizzazione manuale dei canali per assicurarsi di ricevere tutte le ultime novità disponibili.

Con il continuo evolversi del settore, gli spettatori sono invitati a rimanere aggiornati e a verificare periodicamente le impostazioni della propria televisione. Le modifiche apportate dalla piattaforma televisiva nazionale evidenziano l’importanza di un’informazione tempestiva e precisa, per garantire un’esperienza di visione sempre soddisfacente.