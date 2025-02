Durante il Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi il 5 marzo 2025, il Governo italiano ha ufficialmente approvato il cosiddetto “decreto bollette”, un intervento volto a contrastare l’aumento dei costi energetici che sta gravando su famiglie e aziende nel Paese. Questo provvedimento, con un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro, prevede una serie di misure destinate sia alle famiglie che alle imprese.

La suddivisione delle risorse è chiara: 1,6 miliardi di euro saranno destinati alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, mentre 1,4 miliardi andranno a supporto delle imprese. Tra le misure più significative spicca il potenziamento del bonus sociale, che prevede sconti automatici per le famiglie in difficoltà economica.

Dettagli sul bonus sociale

Il bonus sociale prevede sconti differenziati in base al livello dell’ISEE. Per le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro, il beneficio sarà di 500 euro, mentre per quelle con un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, lo sconto si attesterà intorno ai 200 euro. Questa misura rappresenta un passo fondamentale per alleviare il peso delle bollette sulle spalle delle famiglie più vulnerabili.

Altre misure a sostegno delle imprese

Oltre al potenziamento del bonus sociale, il decreto prevede anche un taglio degli oneri di sistema per le piccole e medie imprese. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha comunicato attraverso i social che questa misura garantirà una riduzione delle bollette che si aggira intorno al 20%. Meloni ha inoltre chiarito che lo Stato rinuncerà all’IVA, destinando l’eccedenza dell’imposta alla riduzione dei costi energetici per i cittadini.

Rinvio del mercato libero

Un altro aspetto rilevante del decreto è il rinvio di due anni del passaggio dal mercato tutelato delle bollette a quello libero, sia per i consumatori domestici che per le micro imprese vulnerabili. Questa decisione mira a garantire una transizione più graduale e sostenibile per gli utenti, che potranno continuare a beneficiare delle tutele previste dal mercato tutelato.

Il decreto bollette rappresenta quindi un intervento significativo da parte del Governo italiano per affrontare la crisi energetica attuale, cercando di offrire un sostegno concreto a chi sta affrontando difficoltà economiche.