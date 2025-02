L’adozione delle reti 5G continua a crescere a livello globale, mentre Qualcomm e altri produttori stanno già progettando il futuro con lo sviluppo dello standard di nuova generazione, il 6G. La nota azienda americana ha comunicato che intende avviare il processo di standardizzazione della tecnologia 6G nel 2025. Ulteriori dettagli verranno rivelati durante la conferenza prevista al Mobile World Congress (MWC).

Qualcomm e il futuro della connettività

Qualcomm ha dichiarato che uno degli obiettivi principali sarà lavorare sulla banda FR3. Inoltre, l’azienda intende sfruttare l’intelligenza artificiale per garantire prestazioni ottimali del nuovo standard di connettività. Questo approccio mira a potenziare anche il 5G Advanced, una versione evoluta del 5G che promette velocità di caricamento e download significativamente superiori rispetto alle attuali tecnologie.

Innovazioni previste con il 6G

Nell’ambito della sua visione per il 6G, Qualcomm sta pianificando di migliorare i sistemi MIMO per supportare la nuova banda FR3 rielaborata. Questo sviluppo è cruciale per garantire una larghezza di banda di circa 400MHz, che rappresenta un elemento chiave per il 6G, grazie alla sua bassa latenza e alla capacità di supportare dispositivi IoT e trasferimenti di dati rapidi.

Il 2025 come anno cruciale per il 6G

La decisione di avviare la standardizzazione del 6G nel 2025 è di grande rilevanza. Il Senior Vice President of Engineering di Qualcomm ha sottolineato che “il 2025 sarà un anno importante, segnando l’inizio ufficiale della standardizzazione del 6G”. Questa affermazione evidenzia l’impegno dell’azienda nel guidare l’innovazione nel campo delle telecomunicazioni, ponendo le basi per un futuro connettivo sempre più avanzato.