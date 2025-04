Attualmente, chi è alla ricerca di una scheda video NVIDIA GeForce RTX Serie 50 ha l’opportunità di acquistarne una direttamente su Amazon, evitando il rischio di dipendere dai rivenditori. A partire da aprile 2025, la piattaforma offre una selezione di GPU NVIDIA di ultima generazione, rendendo più accessibile l’acquisto di questi componenti.

Disponibilità della rtx 5060 ti

La RTX 5060 Ti è uno dei modelli che sta attirando l’attenzione. Tra le opzioni disponibili su Amazon, spicca la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G, proposta a 499 euro. Questo prezzo è superiore rispetto al MSRP di 459 euro, ma molti utenti preferiscono acquistare direttamente da Amazon per la sicurezza e la comodità del servizio. Per chi desidera ulteriori dettagli, è possibile consultare un approfondimento specifico sulla disponibilità della RTX 5060 Ti su Amazon.

Modelli in evidenza della rtx 5070

Un altro modello che ha catturato l’attenzione è la Palit RTX 5070 Infinity 3, recentemente avvistata su Amazon a 674,46 euro. Questo prezzo è leggermente superiore rispetto al MSRP di 629 euro, ma rappresenta un’opzione interessante per chi cerca di evitare complicazioni nell’acquisto. Maggiori informazioni sulla disponibilità di questo modello possono essere trovate nel nostro approfondimento sulla RTX 5070 su Amazon.

La rtx 5070 ti e le sue caratteristiche

Per quanto riguarda la RTX 5070 Ti, un modello notevole è la GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G, disponibile a 962,26 euro. Anche in questo caso, il prezzo supera il MSRP di 879/889 euro, ma l’affidabilità di Amazon è un fattore che molti consumatori considerano fondamentale. Per dettagli aggiuntivi, è possibile consultare l’approfondimento sulla disponibilità della RTX 5070 Ti su Amazon.

Modelli della rtx 5080 e opportunità di risparmio

Nel segmento delle RTX 5080, Amazon offre due modelli interessanti. Il GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G è disponibile a 1.345,47 euro, mentre l’ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5080 OC Edition è proposto a 1.710,90 euro, con un potenziale risparmio di 308,65 euro al momento del checkout, se la promozione è attiva. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare l’approfondimento sulla disponibilità delle RTX 5080 su Amazon.

La rtx 5090: disponibilità limitata

Infine, la RTX 5090, nota per la sua scarsa disponibilità, ha fatto la sua comparsa su Amazon a fine aprile 2025. Il modello PNY GeForce RTX 5090 32GB OC è stato avvistato a 2.879 euro, mentre il prezzo MSRP indicato sul sito ufficiale di NVIDIA è di 2.269 euro. Nonostante la disponibilità limitata, gli utenti possono trovare ulteriori informazioni nella nostra analisi sulla disponibilità delle RTX 5090 su Amazon.

La situazione dei prezzi e delle disponibilità su Amazon è in continua evoluzione. È consigliabile tenere d’occhio le offerte e verificare eventuali cambiamenti nei rivenditori associati. Gli utenti possono anche consultare le recensioni per avere un’idea più chiara della qualità del servizio offerto.