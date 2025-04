Recentemente, gli appassionati di tecnologia hanno avuto una buona notizia: la GPU GeForce RTX 5090 è finalmente disponibile su Amazon senza l’intermediazione di rivenditori. Questo cambiamento ha attirato l’attenzione di molti utenti, che ora possono acquistare il prodotto direttamente dallo store online.

Uno dei modelli più richiesti è la PNY GeForce RTX 5090 32GB OC, che alcuni acquirenti hanno trovato a un prezzo di 2.879 euro, con spedizione gestita direttamente da Amazon. È importante notare che le unità disponibili sono limitate. Durante la giornata del 25 aprile 2025, la scheda video è riapparsa più volte sul sito, offrendo opportunità di acquisto. Il prezzo consigliato al pubblico (MSRP) per la RTX 5090 sul sito ufficiale di NVIDIA è attualmente fissato a 2.269 euro.

Disponibilità di altri modelli

Oltre al modello di PNY, anche i prodotti del marchio GIGABYTE hanno suscitato interesse tra i consumatori. La possibilità di acquisto diretto senza intermediari è un aspetto molto apprezzato, specialmente considerando le attuali dinamiche di prezzo nel mercato delle schede grafiche. Tuttavia, anche in questo caso, la disponibilità è limitata e i clienti sono invitati a muoversi rapidamente se desiderano ottenere uno di questi modelli.

Per chi fosse interessato, sono disponibili diverse varianti della RTX 5090 di GIGABYTE su Amazon. Gli utenti possono visualizzare le opzioni tramite i seguenti link:

Fluttuazioni nei prezzi e disponibilità

È fondamentale ricordare che su piattaforme come Amazon, i prezzi e le disponibilità possono subire variazioni nel tempo. La situazione è in continua evoluzione e potrebbero comparire nuovi rivenditori o modifiche nei listini. La recente disponibilità della RTX 5090, una scheda nota per la sua difficoltà di reperibilità, ha catturato l’interesse di molti, rendendo questa occasione particolarmente vantaggiosa per chi è in cerca di un upgrade.

Per chi è alla ricerca di alternative più economiche, è consigliabile esplorare anche altre schede della Serie RTX 50. In particolare, si può fare riferimento ai nostri articoli riguardanti la disponibilità della RTX 5060 Ti e della RTX 5070, che potrebbero rappresentare valide opzioni a un prezzo più accessibile.

