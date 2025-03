La situazione riguardante la disponibilità delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 50 in Italia sta mostrando segnali di miglioramento, sebbene non sia ancora ottimale. Attualmente, è possibile acquistare direttamente su Amazon le GPU RTX 5070, RTX 5080 e RTX 5090 senza dover passare attraverso rivenditori terzi.

Disponibilità delle gpu rtx 5070

Tra i modelli più accessibili, la PNY RTX 5070 12GB OC ha attirato l’attenzione su Amazon, dove è attualmente in vendita a un prezzo di 759 euro. È importante notare che la disponibilità di questa scheda potrebbe essere limitata, quindi gli interessati potrebbero dover affrettarsi per assicurarsela.

Un altro modello che si sta facendo notare è l’MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC, anch’esso disponibile su Amazon al prezzo di 789 euro. Entrambi questi modelli rappresentano buone opzioni per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo relativamente contenuto.

Modelli di gpu rtx 5080

Passando ai modelli di fascia superiore, la situazione per le GPU RTX 5080 è altrettanto interessante. Due varianti del marchio PNY hanno catturato l’attenzione degli utenti. Il primo è la PNY GeForce RTX 5080 16GB ARGB OC, proposta a 1.499 euro. La seconda opzione è la PNY GeForce RTX 5080 16GB OC, disponibile a 1.459 euro. Entrambi i modelli sono venduti e spediti direttamente da Amazon.

In aggiunta ai modelli PNY, anche le schede grafiche MSI e GIGABYTE si sono fatte notare, con prezzi rispettivi di 1.449 euro e 1.489 euro. Queste opzioni offrono una varietà di scelte per i consumatori in cerca di prestazioni elevate.

Il top di gamma: gpu rtx 5090

Per quanto riguarda le schede grafiche di fascia alta, la PNY GeForce RTX 5090 32GB OC si distingue nel mercato. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo di 2.879 euro. Questo modello rappresenta una delle scelte più potenti per i videogiocatori e i professionisti del settore.

In aggiunta, è utile consultare il nostro approfondimento sulla disponibilità delle GPU RTX 5090 su Amazon per ulteriori dettagli. È importante notare che la disponibilità di questi modelli può variare rapidamente e che alcuni annunci potrebbero provenire da rivenditori terzi. La questione del prezzo suggerito dal produttore, noto come MSRP, rimane un tema di discussione.

Oltre alle opzioni disponibili su Amazon, che è una piattaforma comoda per molti utenti, è consigliabile dare un’occhiata anche agli store ufficiali di NVIDIA. Qui si possono trovare GPU vendute a prezzi più vicini all’MSRP, in particolare per la RTX 5070. La situazione generale sembra quindi mostrare segni di miglioramento, con una maggiore disponibilità di schede grafiche sul mercato.