Gli appassionati di calcio sono in attesa di un’intensa serata dedicata ai quarti di finale di Champions League, ma domani, 17 aprile 2025, l’attenzione si sposterà sull’Europa League, dove solo la Lazio rappresenterà il calcio italiano. La competizione europea di seconda fascia si prepara a regalare emozioni, anche se, come già accaduto per altre manifestazioni, Sky ha scelto di non trasmettere le partite delle squadre italiane in chiaro.

Evento principale della serata

L’evento principale della serata di domani sarà il ritorno tra Manchester United e Lione, che si disputerà alle ore 21. Questo incontro sarà visibile in diretta e in streaming gratuito su TV8. L’andata, giocata in Francia, ha visto un emozionante pareggio per 2-2, un risultato che rende la partita di domani ancora più avvincente. La UEFA ha recentemente abolito la regola dei gol in trasferta, il che significa che le due squadre partiranno da una situazione di parità. Qualora il punteggio rimanga invariato dopo i novanta minuti, la gara si protrarrà con i tempi supplementari e, se necessario, si procederà ai calci di rigore. Gli appassionati possono quindi aspettarsi una serata di grande calcio, con la promessa di un match ricco di colpi di scena.

La sfida della Lazio

Per quanto riguarda la Lazio, la squadra biancoceleste affronterà il Bodø/Glimt in una sfida che si preannuncia difficile, considerando il risultato dell’andata, che ha visto i norvegesi prevalere con un 2-0. Questa partita sarà trasmessa in esclusiva su piattaforme pay, lasciando i tifosi in attesa di un’impresa che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro europeo della squadra romana. La Lazio dovrà dare il massimo per ribaltare il risultato e continuare il proprio cammino nella competizione.

Serata ricca di emozioni

La serata di domani, quindi, si prospetta ricca di emozioni e di attesa, con i tifosi pronti a seguire le due partite che potrebbero segnare il destino delle squadre italiane in Europa.