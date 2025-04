Acquistare una televisione di grandi dimensioni con risoluzione 4K per trasformare il soggiorno in un vero e proprio cinema domestico è un desiderio di molti. In questo contesto, il sito di e-commerce Amazon offre un’opportunità da non perdere, con un prezzo notevolmente ridotto su un modello di alta gamma.

Offerta imperdibile su amazon

Attualmente, Amazon propone la QE85Q60DAUXZT, una Smart TV Samsung, a un prezzo incredibile. Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e prevede uno sconto del 54% rispetto al prezzo consigliato di 2.499 euro. Gli acquirenti possono portarsi a casa questo modello per soli 1.145 euro. La televisione è venduta e spedita direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e la comodità del ritiro del vecchio televisore senza costi aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche della smart tv

La Samsung QE85Q60DAUXZT è dotata di un imponente pannello QLLED da 85 pollici, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria grazie alla risoluzione 4K Ultra HD. La tecnologia Motion Xcelerator consente una frequenza di aggiornamento di 120Hz, rendendo le immagini fluide e dettagliate, ideali per film e giochi. Inoltre, il televisore include il digitale terrestre di ultima generazione, che assicura l’accesso ai canali in alta definizione, e il Gaming Hub di Samsung, perfetto per i videogiocatori.

Vantaggi dell’abbonamento amazon prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono approfittare di 3 mesi di Prime senza costi. Questo abbonamento offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni veloci gratuite, accesso a un ampio catalogo di film e serie TV su Amazon Prime Video, e giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Inoltre, ci sono promozioni come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, offrendo così un’ampia gamma di contenuti a disposizione.