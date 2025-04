Il forum online 4chan ha subito un attacco informatico il 15 aprile 2025, lasciando il sito web irraggiungibile. Gli utenti che tentano di accedere alla piattaforma vengono reindirizzati a una pagina bianca, segno che il problema persiste.

Dalle prime indagini

Dalle prime indagini, sembra che l’attacco sia stato orchestrato da un forum rivale. Alcuni messaggi, visionati da TechCrunch, rivelano che uno degli hacker coinvolti afferma di aver infiltrato il sistema di 4chan per oltre un anno. Questo suggerisce una pianificazione meticolosa e un lavoro sotto copertura da parte degli aggressori.

Screenshot del presunto back-end

Nel frattempo, sul web stanno circolando screenshot del presunto back-end di 4chan, che mostrano non solo il codice sorgente, ma anche i template utilizzati per bannare gli utenti, accessibili esclusivamente ai moderatori. Il pacchetto di dati trapelati include un elenco di moderatori e di altri utenti con privilegi inferiori, i quali possono comunque eliminare post e thread e visualizzare gli indirizzi IP degli utenti. Queste informazioni potrebbero compromettere ulteriormente la privacy degli utenti della piattaforma.

Controversie e sicurezza

Nel corso degli anni, 4chan è diventato uno dei forum più controversi al mondo, caratterizzato da un linguaggio esplicito e contenuti provocatori, pubblicati sotto l’anonimato totale degli utenti. Tuttavia, l’attacco informatico mette in discussione la sicurezza di questo anonimato, suscitando preoccupazioni tra gli utenti riguardo alla protezione delle loro informazioni personali.

Situazione attuale e fiducia degli utenti

La situazione attuale rappresenta un colpo significativo per la reputazione di 4chan e per la fiducia degli utenti, che ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di un attacco così grave. La comunità di 4chan attende aggiornamenti sulla risoluzione del problema e sulla sicurezza della piattaforma, mentre gli esperti di sicurezza informatica analizzano i dettagli dell’attacco per prevenire futuri incidenti.