Avete in mente di sfruttare le offerte primaverili di Amazon per acquistare un nuovo dissipatore a liquido per il processore del vostro PC da gaming? La promozione attuale potrebbe fare al caso vostro.

Caratteristiche del dissipatore Corsair

Il dissipatore Corsair si distingue per la sua facilità di installazione e il design accattivante, arricchito da luci RGB personalizzabili tramite il software iCue, sia sulla pompa che sulle ventole. Il radiatore misura 360 millimetri e include tre ventole RGB nella confezione. Per quanto riguarda la compatibilità, questo prodotto è adatto sia per processori Intel che per quelli AMD, rendendolo un’opzione versatile per molti utenti.

Opzioni di acquisto e vantaggi di Amazon Prime

La promozione attuale è valida per entrambe le varianti del dissipatore Corsair, permettendo di scegliere tra la versione bianca e quella nera, entrambe disponibili al medesimo prezzo. Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I primi 30 giorni sono gratuiti e offerti da Amazon. Gli studenti possono usufruire di un periodo di prova di 90 giorni gratuiti.

Amazon Prime offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Non è tutto: Amazon propone anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. È un’opportunità da non perdere per chi desidera esplorare questi servizi.