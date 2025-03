Acquistare uno dei rinomati televisori LG OLED della serie evo è ora più conveniente grazie alle promozioni di primavera su Amazon. Questa offerta è imperdibile per chi desidera un’esperienza visiva di alta qualità.

La protagonista della promozione è la LG OLED55C46LA, un televisore di ultima generazione del 2024, disponibile per l’acquisto direttamente su Amazon. Attualmente, il dispositivo è soggetto a uno sconto del 39% rispetto al prezzo consigliato di 1.799 euro, consentendo ai clienti di portarla a casa per soli 1.099 euro.

Caratteristiche tecniche del televisore

Questo modello della serie C4 è dotato di un pannello OLED da 55 pollici con una risoluzione 4K Ultra HD e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Grazie agli ingressi HDMI 2.1, gli utenti possono attivare il Variable Refresh Rate (VRR), ideale per i videogiocatori che utilizzano console come la PlayStation 5 Pro. Tra le funzionalità avanzate di questo televisore LG OLED evo, si evidenziano il supporto per Dolby Vision, Nvidia G-Sync e l’integrazione con Alexa, che offre un’interazione vocale fluida e intuitiva.

Offerte aggiuntive su Amazon

Amazon non si ferma solo alla vendita del televisore, ma propone anche vantaggi esclusivi per i nuovi clienti. Attualmente, è possibile accedere a TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, che permette di ascoltare una vasta gamma di brani musicali, DUE MESI GRATIS di Kindle Unlimited, fornendo accesso a una ricca libreria di eBook, e 30 GIORNI GRATIS di Audible, che offre una selezione di audiolibri e podcast in italiano. Queste offerte arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’acquisto, rendendo l’offerta ancora più allettante per chi cerca intrattenimento di qualità.

In questo contesto, la promozione su Amazon per il televisore LG OLED55C46LA rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo all’avanguardia a un prezzo competitivo.