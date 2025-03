Se siete interessati all’acquisto di una GPU GeForce RTX 5090, le ultime notizie potrebbero rivelarsi promettenti. Durante la Festa delle Offerte di Primavera del 2025, Amazon ha reso disponibili alcuni modelli di questa scheda video, offrendo ai consumatori l’opportunità di acquistare direttamente, senza dover passare attraverso rivenditori.

Modelli di gpu disponibili su amazon

Tra le schede video che hanno catturato l’attenzione, spicca la PNY GeForce RTX 5090 32GB OC, che è stata avvistata al prezzo di 2.879 euro, venduta e spedita direttamente da Amazon. Questo modello ha suscitato l’interesse di molti appassionati, che hanno cercato di accaparrarselo durante la promozione.

Un altro prodotto di rilievo è la PNY GeForce RTX 5090 32GB ARGB OC, che è stata proposta brevemente al prezzo di 2.899 euro. Entrambi i modelli rappresentano un’opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate in ambito gaming e grafica avanzata.

Altre opzioni e considerazioni

Oltre ai modelli PNY, su Amazon sono disponibili anche altre schede video GeForce RTX 5090, sebbene spesso a prezzi più elevati. È importante tenere presente che le questioni relative a MSRP, disponibilità e rivenditori continuano a influenzare il mercato. Con il passare del tempo, i rivenditori potrebbero iniziare a comparire negli annunci, complicando ulteriormente la situazione per i consumatori.

Tra le altre marche che si sono fatte notare, vi sono ASUS ROG e ZOTAC, che offrono modelli di alta qualità. Gli utenti interessati possono consultare i seguenti link per esplorare le opzioni disponibili.

Prospettive di acquisto

Sebbene la situazione attuale non sia ideale in termini di disponibilità, si intravedono segnali positivi per gli acquirenti. Amazon sta iniziando a offrire opportunità di acquisto per le GPU RTX 5090 senza dover passare attraverso rivenditori, il che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel mercato.

Per chi desidera esplorare ulteriormente il panorama delle schede video, vi è la possibilità di approfondire la disponibilità della RTX 5080 e RTX 5070 e della AMD Radeon RX 9070 XT, consultando i rispettivi articoli su Amazon.

In questo contesto di offerte e promozioni, gli appassionati di tecnologia possono approfittare di vantaggi come l’iscrizione ad Amazon Prime, che offre 30 giorni gratuiti per testare i servizi, tra cui spedizioni gratuite e accesso a contenuti esclusivi.