L’idea che abbiamo degli oceani come vasti spazi blu tende a farci dimenticare la loro storia cromatica, che è stata molto più varia. Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Nagoya, sotto la direzione di Taro Matsuo, ha rivelato che per miliardi di anni le acque del nostro pianeta erano di un colore verde intenso, influenzato dalla presenza massiccia di ferro durante l’era della Grande Ossidazione, circa 2,4 miliardi di anni fa.

L’era della grande ossidazione

L’era della Grande Ossidazione rappresenta un momento fondamentale nella storia della Terra, segnato dall’emergere dei cianobatteri, organismi microscopici in grado di modificare l’atmosfera terrestre. Questi organismi hanno iniziato a produrre ossigeno attraverso un processo di fotosintesi primitiva, cambiando per sempre il nostro ambiente. La ricerca ha dimostrato che i cianobatteri utilizzavano una particolare proteina, conosciuta come ficoeritrina, per assorbire la luce verde che rimaneva disponibile, dopo che il ferro aveva già filtrato le lunghezze d’onda rosse e blu.

Evidenze e interpretazioni

Le evidenze a supporto di questa teoria sono state consolidate attraverso analisi genetiche e studi di ambienti moderni ricchi di ferro, come le acque verdi che circondano l’arcipelago Satsunan. Queste osservazioni hanno trasformato un’ipotesi inizialmente considerata controversa in una nuova interpretazione della storia della Terra, offrendo una visione più complessa e affascinante del nostro pianeta.

Prospettive future

Guardando al futuro, gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico potrebbe portare a nuove sorprese. Se il riscaldamento globale dovesse causare un aumento della concentrazione di ferro ossidato nei mari, gli oceani potrebbero assumere tonalità rosse. Inoltre, condizioni di alta concentrazione di zolfo, simili a quelle ipotizzate su alcuni esopianeti, potrebbero far apparire le acque di colore viola. Questo porta a una considerazione importante: nella ricerca di vita su altri pianeti, non possiamo limitarci a cercare solo mondi blu, ma dobbiamo essere aperti a possibilità più varie e sorprendenti.