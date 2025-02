Honor, azienda cinese nota per la produzione di smartphone di alta e media gamma, non trascura il mercato entry-level, proponendo dispositivi a prezzi competitivi. Tra le sue offerte, emerge il modello Honor X6b, attualmente considerato lo smartphone Honor più economico disponibile in Italia. Questo dispositivo, lanciato a metà 2024, si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, con costi che si aggirano intorno ai 110 Euro, ma è possibile trovarlo anche a 99,90 Euro su piattaforme come Amazon.

Caratteristiche tecniche di Honor X6b

Il Honor X6b è equipaggiato con un processore MediaTek Helio G85 a 12 nm, che include una CPU Octa-Core composta da 2 Core Cortex-A75 e 6 Core Cortex-A55 operanti a 1,80 GHz. La GPU, una Mali-G52 MC2, offre prestazioni grafiche adeguate per un dispositivo di fascia economica. La memoria interna è di 128 GB, supportata da 4 GB di RAM, con la possibilità di espandere lo storage tramite microSD. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 35 W, garantendo un’ottima autonomia per l’utenza.

Display e design del dispositivo

Il display dell’Honor X6b è un pannello TFT LCD da 6,56 pollici con una risoluzione di 720 x 1.612 pixel. Questo schermo presenta un refresh rate di 90 Hz e una luminosità di picco di 780 nits, permettendo una visualizzazione chiara anche in condizioni di luce intensa. Il dispositivo è dotato della funzionalità Always-on Display, che consente di visualizzare informazioni utili senza dover accendere completamente lo schermo, un elemento che arricchisce l’esperienza utente.

Fotocamere e funzionalità multimediali

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’Honor X6b è fornito di un sistema a doppia fotocamera posteriore. La lente principale ha una risoluzione di 50 MP con tecnologia PDAF e apertura f/1.8, affiancata da un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera frontale, da 5 MP con apertura f/2.2, è progettata per catturare selfie di buona qualità. Entrambe le fotocamere sono in grado di registrare video in 1080p a 30 fps, rendendo il dispositivo adatto anche per contenuti multimediali.

Con un mix di prestazioni e prezzo accessibile, l’Honor X6b si posiziona come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo funzionale senza spendere una fortuna.