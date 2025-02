Dopo aver analizzato il miglior smartphone top di gamma di OPPO all’inizio del 2025, ci spostiamo su un segmento di mercato decisamente più accessibile. Se la vostra intenzione è quella di acquistare un dispositivo a un prezzo contenuto, esiste un smartphone OPPO da considerare che costa meno di 100 Euro. Scopriamo insieme il modello e le sue caratteristiche principali.

Oppo A16: un dispositivo economico ma funzionale

Il modello in questione è l’OPPO A16, attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 97,50 Euro per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, nella colorazione Pearl Blue. Questo smartphone, lanciato a metà del 2021, si colloca nella fascia bassa del mercato, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo economico. Nonostante non sia l’ultimo modello sul mercato, offre un buon rapporto qualità-prezzo per chi ha esigenze di base.

Dal punto di vista tecnico, l’OPPO A16 è equipaggiato con un processore MediaTek Helio G35, un chip a 12 nm che integra una CPU Octa-Core. Questa CPU è composta da quattro core Cortex-A53 operanti a 2,30 GHz e altri quattro core Cortex-A53 a 1,8 GHz. La GPU integrata è una PowerVR GE8320, che consente un’esperienza visiva discreta per attività quotidiane. Il modello con 3 GB di RAM e 32 GB di storage rappresenta la versione base, ma sono disponibili anche varianti più capienti, come quelle con 4 GB di RAM e 32, 64 o 256 GB di memoria interna, tutte con tecnologia eMMC 5.1.

Display e fotocamere: caratteristiche del dispositivo

Il display dell’OPPO A16 è un IPS LCD con una luminosità media di 480 nits, una diagonale di 6,52 pollici e un rapporto schermo-corpo dell’82,9%. Tuttavia, è importante notare che i bordi del dispositivo sono piuttosto spessi e asimmetrici, con quello inferiore significativamente più grande rispetto agli altri. La risoluzione del display è di 720 x 1.600 pixel, con una densità di pixel di 269 ppi, che offre una visione accettabile per la navigazione e la fruizione di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la fotografia, l’OPPO A16 è dotato di tre fotocamere posteriori. La fotocamera principale ha una risoluzione di 13 MP, con un’apertura di f/2.2 e una lunghezza focale equivalente a 26 mm, supportata dal sistema PDAF. Le altre due fotocamere includono una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità, entrambi con apertura di f/2.4. La fotocamera frontale, dedicata ai selfie, ha una risoluzione di 8 MP, permettendo scatti di buona qualità per i social media.

Infine, la batteria del dispositivo ha una capacità di 5.000 mAh, garantendo un’autonomia soddisfacente per l’uso quotidiano, anche se non supporta la ricarica rapida. Questo rende l’OPPO A16 una scelta valida per chi cerca un dispositivo economico con specifiche adeguate per un utilizzo basilare.