Se siete in cerca di uno smartphone economico ma performante, la scelta migliore del marchio Honor è disponibile a un prezzo inferiore ai 200€. A marzo 2025, il dispositivo che si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo è senza dubbio l’Honor 200 Lite.

Caratteristiche del display e design

Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, che offre un refresh rate di 90Hz e una risoluzione di 1080 x 2412 pixel. La luminosità massima raggiunge i 2.000 nits, garantendo una visibilità ottimale anche in condizioni di forte illuminazione. Questo smartphone si distingue per la sua leggerezza, pesando solo 166 grammi e con uno spessore di 6,8 mm, rendendolo facile da maneggiare e trasportare. La robustezza del dispositivo è un ulteriore punto a favore, rendendolo adatto all’uso quotidiano.

Comparto fotografico di alta qualità

Il comparto fotografico del Honor 200 Lite è composto da una tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale vanta una risoluzione di 108 MP con apertura f/1.8, permettendo di catturare immagini dettagliate e luminose. A questa si aggiunge un’ultra-grandangolare da 5 MP, con un angolo di visione di 120°, ideale per paesaggi e foto di gruppo. Infine, è presente una fotocamera macro da 2 MP per scatti ravvicinati. Per le selfie, il dispositivo è equipaggiato con una selfie-cam da 50 MP, che promette risultati eccellenti anche per i video e le videochiamate.

Prestazioni e batteria

Sotto il profilo delle prestazioni, l’Honor 200 Lite è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6080, realizzato con tecnologia a 6nm. Questo SoC è supportato da 8GB di RAM e offre una capacità di archiviazione di 256GB, sufficiente per la maggior parte degli utenti. La batteria, con una capacità di 4.500mAh, garantisce un’ottima autonomia e supporta la ricarica rapida a 35W, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo. Attualmente, su Amazon, l’Honor 200 Lite è disponibile a soli 189€, grazie a uno sconto del 5%, rendendolo un’opzione molto competitiva nel mercato degli smartphone economici.