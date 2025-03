Giovedì 20 marzo 2025, in tutto l’emisfero settentrionale, si potrà assistere a un fenomeno astronomico affascinante. Attraverso un binocolo o un telescopio, gli osservatori potranno notare una grande “X” apparire lentamente sulla superficie della Luna. Seguendo la linea del terminatore, si potrebbe anche scorgere una “V” che emerge per un breve momento.

Le lettere misteriose

Queste lettere non sono il segno di antiche civiltà extraterrestri, né un progetto audace di Elon Musk, ma piuttosto il risultato di un’illusione ottica generata dalle ombre e dalla luce solare. La “X” lunare, conosciuta tra gli astronomi con il nome di “Werner X”, è stata così denominata decenni fa in onore del cratere che si trova nelle vicinanze del punto in cui questa figura si manifesta. La “V”, d’altro canto, è molto meno visibile, ma le condizioni di luminosità del terminatore giovedì prossimo potrebbero favorirne l’osservazione prolungata.

La spiegazione di un esperto

David MF Chapman, esponente della Royal Astronomical Society of Canada, ha recentemente spiegato: “La Werner X non appare in un colpo solo, ma si manifesta gradualmente nell’arco di 2 ore e 20 minuti.” Chapman ha aggiunto che “i raggi del sole illuminano per primi il punto più alto della parete sud-est del cratere Purbach. Successivamente, le altre pareti dello stesso cratere si illuminano e si uniscono per formare un angolo. Infine, la parete sud-ovest del cratere Blanchinus viene illuminata, creando una ‘T’, prima che la parete comune tra Blanchinus e La Caille completi la X.”

Quando e dove osservare

Secondo le previsioni degli astronomi, la “X” sarà visibile nei cieli statunitensi a partire dalle 23:00 UTC, rimanendo osservabile per circa un’ora, mentre la “V” dovrebbe apparire pochi minuti dopo.

Un’opportunità futura

Questo affascinante fenomeno non è raro. Sebbene le condizioni meteorologiche avverse e l’inverno possano rendere difficile l’osservazione in gran parte dell’Europa, gli astronomi italiani possono prepararsi per un’altra opportunità che si presenterà nella notte del 5 aprile 2025. Per chi fosse curioso di scoprire perché la Luna appare leggermente diversa nell’emisfero australe, si consiglia di consultare un articolo specifico al riguardo.