Nel mese di marzo 2025, gli appassionati di tecnologia possono trovare sul mercato tre modelli di smartphone a marchio Huawei che offrono prestazioni elevate a prezzi competitivi. Queste opzioni rappresentano valide alternative ai modelli di fascia alta, spesso più costosi.

Huawei nova y90

Il Huawei Nova Y90 è disponibile su Amazon a un prezzo di 233,79 euro. Questo dispositivo presenta un ampio display da 6,7 pollici ed è alimentato dal processore Snapdragon 680, supportato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia, rendendo questo smartphone una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile senza dover affrontare spese eccessive. Con il suo design elegante e le prestazioni solide, il Nova Y90 si posiziona come un’opzione interessante per gli utenti che desiderano un buon equilibrio tra qualità e prezzo.

Huawei p40 lite

Un’altra proposta valida è il Huawei P40 Lite, ancora attuale nonostante non sia l’ultima novità sul mercato. Questo smartphone è attualmente in vendita su Amazon a 240,55 euro. Dotato di un display da 6,4 pollici, il dispositivo è equipaggiato con il processore Kirin 810, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria da 4200 mAh offre supporto per la ricarica rapida da 40W, rendendolo una scelta pratica per chi ha bisogno di un dispositivo che possa ricaricarsi rapidamente. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il P40 Lite continua a essere un’opzione popolare tra gli utenti che cercano un buon smartphone senza spendere una fortuna.

Huawei nova 8i

Infine, il Huawei Nova 8i si distingue per il suo prezzo competitivo di 99,99 euro. Questo smartphone è dotato di 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, oltre a supportare la Dual Sim. Il display da 6,67 pollici e il processore Snapdragon 662 assicurano prestazioni soddisfacenti, mentre la batteria da 4300 mAh, che supporta la ricarica rapida a 66W, permette di ridurre significativamente i tempi di ricarica. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Nova 8i si presenta come una scelta accattivante per chi cerca un dispositivo economico ma performante.

Per chi è alla ricerca di accessori, su Amazon è disponibile anche un Power Bank da 20000mAh con ricarica rapida, uno dei più venduti attualmente.