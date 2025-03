Siete in cerca di un processore che unisca prestazioni elevate a un prezzo accessibile per il vostro nuovo computer fisso? La proposta di oggi riguarda lAMD Ryzen 7 5700X, disponibile su Amazon.

Dettagli dell’offerta su Amazon

LAMD Ryzen 7 5700X è un processore destinato ai PC Desktop, venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata. Attualmente, questo prodotto è in offerta con uno sconto del 15% rispetto al prezzo medio, permettendo di acquistarlo a soli 140 euro. Grazie a questa promozione, gli utenti possono approfittare di un’ottima opportunità per migliorare le prestazioni del proprio sistema senza gravare troppo sul budget.

Caratteristiche tecniche del processore

Il processore AMD Ryzen 7 5700X è dotato di un socket AM4 e presenta 8 core e 16 thread, rendendolo ideale per applicazioni multitasking e giochi. Con un TDP di 65W e una cache di 36MB, questo processore si distingue per la sua efficienza energetica e le elevate prestazioni. La frequenza di base è di 3,0 GHz, ma grazie alla tecnologia di boost, è possibile raggiungere una velocità massima di 4,6 GHz. È importante notare che questa versione non include un dissipatore stock, quindi è necessario acquistare una soluzione di raffreddamento separatamente per garantire un funzionamento ottimale.

Informazioni aggiuntive e vantaggi per gli studenti

Per chi desidera approfondire le specifiche del processore AMD Ryzen 7 5700X, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon. Inoltre, gli studenti possono beneficiare di una promozione esclusiva: tre mesi gratuiti di Amazon Prime Student, che offre spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera ottimizzare la propria esperienza di acquisto e intrattenimento su Amazon.

Con lAMD Ryzen 7 5700X, gli utenti possono contare su un processore potente e conveniente, perfetto per affrontare qualsiasi sfida, sia essa lavorativa o ludica.