Antonio Iannone, senatore campano del partito Fratelli d’Italia, è stato nominato nuovo viceministro alle Infrastrutture nel governo di Giorgia Meloni. La sua nomina è avvenuta il 28 marzo 2025, con la successiva firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 31 marzo. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ufficializzando così il suo incarico. Iannone succede a Galeazzo Bignami, che ha recentemente assunto un ruolo di guida per il partito alla Camera dei Deputati, dopo l’avvicendamento di Foti a ministro per le Politiche comunitarie. Questa nomina rappresenta un tassello importante nel governo, portando il primo partito di maggioranza al ministero di Porta Pia, accanto al ministro Matteo Salvini e al sottosegretario Tullio Ferrante. Attualmente, Iannone è in attesa delle deleghe ufficiali che gli saranno conferite dal titolare del dicastero nelle prossime settimane.

La carriera politica di Antonio Iannone

Nato nel 1975, Antonio Iannone ha costruito una carriera politica caratterizzata da un impegno costante e da un record notevole di presenze in Senato. Infatti, il suo storico di partecipazione alle votazioni è impressionante: ha registrato un perfetto 100% di presenze, con 7.181 votazioni su 7.181, rendendolo il senatore più assiduo in termini di partecipazione. La sua carriera è iniziata nel 2004, quando, militando nel partito Alleanza Nazionale, si è presentato alle elezioni provinciali, senza però riuscire ad ottenere un seggio. Due anni dopo, ha partecipato alle elezioni politiche con lo stesso esito.

Dopo un’interruzione di due anni, dal 2012 al 2014, durante la quale ha ricoperto il ruolo di presidente della Provincia di Salerno, Iannone ha scalato le gerarchie di Fratelli d’Italia, diventando coordinatore del partito in Campania. Nel 2018, ha ottenuto il seggio al Senato, e nel 2022 è stato riconfermato, assumendo anche il ruolo di segretario del Senato della Repubblica. La sua carriera si è arricchita con incarichi significativi, tra cui quello di segretario della Commissione parlamentare antimafia, membro della 7ª Commissione Cultura e tesoriere del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

La sua ascensione nel panorama politico italiano è stata caratterizzata da una continua crescita, mantenendo una linea di coerenza e impegno che lo ha reso un esponente rispettato all’interno del suo partito e nel contesto politico nazionale. Con la sua recente nomina a viceministro, Iannone si trova ora a dover affrontare nuove sfide e responsabilità, con l’aspettativa di contribuire attivamente allo sviluppo delle infrastrutture italiane.