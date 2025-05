Acquistare un computer compatto di ultima generazione può rivelarsi un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate, sia per lo studio che per il lavoro. Attualmente, c’è un’interessante opportunità su Amazon che merita attenzione.

Offerta su Mac Mini con M4

Attualmente, il Mac Mini con M4 è disponibile su Amazon con un sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 1.299 euro. Questo significa che è possibile portarlo a casa per soli 1.049 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo così una disponibilità immediata. Questo piccolo computer è progettato per sostituire un PC desktop, offrendo potenza e versatilità per diverse applicazioni, inclusi programmi di editing.

Caratteristiche tecniche del Mac Mini

Il Mac Mini in questione è dotato del chip Apple Silicon M4, un processore avanzato con una CPU a 10 core e una GPU a 10 core. Questa configurazione permette di gestire carichi di lavoro intensivi con facilità. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con 24 GB di memoria unificata, una quantità significativa di RAM che supera quella del modello base. Anche l’unità SSD ha una capacità maggiore, con 512 GB di spazio disponibile e una velocità di trasferimento dati migliorata, rendendo il Mac Mini una scelta eccellente per chi ha bisogno di prestazioni elevate.

