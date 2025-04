Il Samsung Galaxy S24 Ultra è ora disponibile a un prezzo molto vantaggioso, grazie a una recente promozione che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Gli utenti interessati possono approfittare di questa offerta esclusiva, che rende il dispositivo accessibile a un pubblico più ampio.

Dettagli dell’offerta su eBay

Il dispositivo è in vendita sulla piattaforma di e-commerce eBay, tramite il venditore professionale GRANDESTORE, noto per la sua affidabilità, come dimostrano le recensioni positive che raggiungono il 100%. Il prezzo attuale per il Samsung Galaxy S24 Ultra è di soli 869 euro, con spedizione gratuita inclusa. Questa offerta rende il dispositivo un’opzione interessante per chi desidera un telefono di alta gamma senza spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S24 Ultra

Il modello in promozione è il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G nella colorazione nera, che si distingue per il suo straordinario display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici. Questo schermo è progettato per offrire un’esperienza visiva eccezionale, e può essere utilizzato anche con la penna inclusa nella confezione, rendendo il dispositivo ideale per chi cerca funzionalità avanzate.

All’interno, il dispositivo è dotato di 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB, assicurando così prestazioni elevate e ampio spazio per archiviare file e applicazioni. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia duratura, mentre il processore Octa-Core Qualcomm SM8650 offre potenza e velocità, rendendo il Galaxy S24 Ultra un dispositivo all’avanguardia nel panorama degli smartphone.

Modalità di pagamento sicure

Per chi desidera acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, è consigliabile effettuare il pagamento tramite PayPal. Questa opzione non solo assicura una transazione sicura, ma offre anche una protezione aggiuntiva per gli acquisti, garantendo una maggiore tranquillità in caso di imprevisti.

In questo modo, gli utenti possono sentirsi a proprio agio nell’acquistare uno degli smartphone più avanzati sul mercato, approfittando di un’offerta che unisce qualità e convenienza.